Si recibes la Pensión Bienestar por discapacidad en México, tienes hasta esta fecha para hacer un trámite importante en 2026

Para muchas personas con discapacidad y sus familias, acudir a una consulta o surtir una receta puede implicar varios trámites. Por ello, y durante un período breve, se abrió un nuevo registro que busca facilitar su atención dentro del sistema público de salud a través de la Credencial del Servicio Universal de Salud.

De acuerdo con autoridades correspondientes, quienes ya reciben la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente tienen hasta el 14 de noviembre para solicitar este “plástico” que da acceso a diversos servicios de salud sin costo alguno.

El trámite es gratuito, presencial y se realiza en los Módulos de Bienestar, según la inicial del primer apellido.

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¿Cuál es el trámite que deben hacer antes del 14 de noviembre?

De acuerdo con la Secretaría de Bienestar, las personas que ya reciben la pensión para adultos mayores o por discapacidad deben registrarse ahora para obtener la Credencial del Servicio Universal de Salud. Las personas menores de 18 años con discapacidad también pueden hacerlo, acompañadas de su madre, padre o tutor.

El plazo para este grupo termina el 14 de noviembre de 2026. Sin embargo, los beneficios podrán comenzar a obtenerse a partir de enero de 2027. Entre las principales ventajas de esta tarjeta se encuentran:

Acceso a servicios médicos en IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar

Atención de urgencias en hospitales públicos del país

Consulta del expediente clínico mediante un código QR

Agendar y dar seguimiento a citas médicas

Disponibilidad en formato físico y digital

¿Dónde se tramita la Credencial del Servicio Universal de Salud?

El Gobierno de México habilitó 2 mil 136 módulos en 24 estados donde los servicios de salud están federalizados. Estos espacios brindan atención de lunes a sábado, de 9:00 a 18:00 horas, y su ubicación puede consultarse en el portal oficial de la Secretaría de Bienestar.

Antes de acudir es importante revisar la dirección del módulo correspondiente o solicitar orientación a través de la Línea del Bienestar, marcando al 079.

¿Qué día corresponde según el primer apellido?

Para distribuir la atención y reducir las filas, el calendario se organiza de acuerdo con la inicial del primer apellido. Durante la primera y tercera semana de cada mes se atiende a las personas cuyos apellidos comienzan de la A a la L:

Lunes: A y B .

y . Martes: C .

. Miércoles: D , E y F .

, y . Jueves: G .

. Viernes: H , I , J , K y L .

, , , y . Sábado: personas rezagadas de estas letras.

En cambio, durante la segunda y cuarta semana corresponde el turno de los apellidos que comienzan de la M a la Z:

Lunes: M .

. Martes: N , Ñ , O , P y Q .

, , , y . Miércoles: R .

. Jueves: S , T y U .

, y . Viernes: V , W , X , Y y Z .

, , , y . Sábado: personas rezagadas de estas letras.

Así, quienes no puedan acudir el día asignado todavía tendrán la posibilidad de presentarse durante el sábado correspondiente a su bloque.

Los sábados también les atendemos en los Módulos donde pueden tramitar la Credencial del Servicio Universal de Salud. Si reciben la #PensiónAdultoMayor o #PensiónDiscapacidad, acudan al más cercano. ¡Tenerla les conviene!#ConstruyendoBienestar#ColimaBienestar pic.twitter.com/SuSHDsEFWv — Delegación de Programas para el Bienestar Colima (@ColimaBienestar) July 25, 2026

¿Qué documentos se necesitan para hacer el registro?

La Secretaría de Bienestar solicita presentar los siguientes datos y documentos:

Identificación oficial vigente con fotografía

Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a seis meses

Número telefónico de contacto

Entre las identificaciones aceptadas se encuentran:

Credencial para votar

Pasaporte

Cédula profesional

Credencial del INAPAM

Cartilla del Servicio Militar Nacional

Una vez en el módulo, el personal revisará los documentos, tomará una fotografía y registrará la información necesaria para elaborar la credencial.

En el caso de las personas menores de edad, se deberá presentar:

Acta de nacimiento con CURP

Comprobante de domicilio

Identificación oficial de la madre, el padre o la persona tutora

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