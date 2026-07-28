Muchos adultos mayores en Edomex no lo están aprovechando: el descuento del INAPAM para mayores de 60 años en agosto 2026 y así puedes solicitarlo

Tomar un taxi puede facilitar el traslado al médico, al mercado o a una reunión familiar. Sin embargo, para muchos adultos mayores también puede representar un gasto frecuente que termina “pesando” en el bolsillo.

Ante esta situación, la credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) cuenta con un apoyo importante que, según el Directorio de Beneficios 2026, puede llegar hasta el 40% en bases de taxi del Estado de México.

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¿En qué taxis del Edomex aplica el descuento del INAPAM?

De acuerdo con el Directorio de Beneficios 2026 del INAPAM, estas son las bases participantes:

Servi Taxis Francisco Villa: ofrece 40% de descuento. Se encuentra en avenida Cuauhtémoc sin número, colonia Centro, en San Mateo Atenco.

ofrece 40% de descuento. Se encuentra en avenida Cuauhtémoc sin número, colonia Centro, en San Mateo Atenco. Sitio de Taxis Montón Cuarteles A.C. El Jacalón: aplica una rebaja de 20%. Está ubicado en la calle 5 de Febrero número 48, colonia Montón Cuarteles, en Huixquilucan. Su teléfono es 55 5291 6537.

Estos beneficios forman parte de convenios con prestadores particulares. Por ello, el INAPAM no establece una tarifa especial para todos los taxis del estado ni obliga a las unidades que no aparecen en su directorio a reducir el costo del viaje.

¿Cómo solicitar el descuento antes de iniciar el viaje?

Antes de solicitar un viaje, es necesario seguir los siguientes pasos para hacer efectivo el descuento:

Comunicarse o acudir al sitio para confirmar que el convenio y el porcentaje continúen disponibles Preguntar cuánto costará el recorrido después de aplicar el descuento Mostrar la credencial del INAPAM vigente antes de iniciar el viaje Confirmar el destino y el precio final con el conductor

El apoyo es personal, por lo que la persona titular de la credencial debe viajar en la unidad.

¿Qué otros transportes ofrecen beneficios a los adultos mayores?

El beneficio no se limita a las bases de taxi del Estado de México. En la Ciudad de México, el Directorio de Beneficios 2026 del INAPAM también incluye a Blackcar Offers Group, un servicio de taxi ejecutivo que aplica 15% de descuento en dos puntos de atención.

Las ubicaciones registradas son:

Begonias número 1 , colonia Espartaco, código postal 04870.

, colonia Espartaco, código postal 04870. Presa Las Pilas número 88, colonia Irrigación, código postal 11500.

Antes de solicitar el servicio, es mejor llamar para confirmar la disponibilidad (55 1519 0269), el costo del recorrido y la aplicación de la tarifa preferencial.

Además, las personas mayores de 60 años pueden viajar gratis en varios sistemas de transporte masivo. La gratuidad equivale a una reducción del 100% de la tarifa, aunque cada organismo establece la identificación que debe presentarse.

Los servicios al presentar la credencial vigente del INAPAM sin costo son:

Mexibús: acceso gratuito

acceso gratuito Mexicable: viaje sin costo

viaje sin costo Metro de la CDMX: acceso gratuito con credencial del INAPAM, INSEN o identificación oficial que compruebe la edad.

acceso gratuito con credencial del INAPAM, INSEN o identificación oficial que compruebe la edad. Trolebús: servicio gratuito

servicio gratuito Tren Ligero: acceso sin costo

acceso sin costo Cablebús: viaje gratuito para personas adultas mayores

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