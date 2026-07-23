Metrobús CDMX lanza vacante como operador con sueldo de 17 mil pesos

Si tienes experiencia en manejo de unidades grandes o de transporte público, la empresa Conexión esta buscando operadores para el Metrobús CDMX, así que si quieres un nuevo empleo esta es tu oportunidad.

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Vacantes como operador del Metrobús CDMX

La vacante fue publicada en Grupo Cisa y según la información ofrecen un sueldo mensual de 17 mil pesos más vales de despensa. También otorgan prestaciones de ley y apoyo en el trámite de la licencia.

Para aplicar es necesario contar con licencia tipo C preferentemente o cualquier otra de CDMX o Edomex con antigüedad mínima de 3 años. También es indispensable contar con experiencia en manejo de unidades grandes o de transporte público.

¿Cómo aplicar a la vacante?

Si estás interesado en este empleo pueden solicitar más información contactando a través de WhatsApp al número 56 3593 8253. También puedes acudir directamente a la Calle Aviación Militar No. 33 colonia Industrial Puerto Aéreo, Venustiano Carranza en un horario de lunes a viernes de las 09:00 a las 15:00 horas.

O si lo prefieres puedes ingresar al siguiente enlace y enviar tus datos para ser contactado por un reclutador.

Esta no es la única vacante que esta disponible como operador del transporte público de la capital, también se buscan conductores para camiones y autobuses. Los sueldos varían pedendiendo de la empresa pero van de los 6 mil a los 18 mil pesos mensuales.

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