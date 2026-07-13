Confirmado por Movilidad Puebla: estos son los costos oficiales de grúa, salvamento y depósito vehicular

Quedarse sin vehículo tras una infracción, un accidente o por su recuperación después de un delito suele generar una pregunta inmediata: ¿cuánto deben cobrar por el arrastre, el salvamento o el depósito vehicular? En Puebla, estos servicios cuentan con tarifas máximas oficiales para evitar cobros indebidos.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad y Transporte de Puebla, los concesionarios de grúas y corralones deben respetar el tabulador vigente. El monto varía según el tipo de servicio, las características del vehículo y el tiempo que permanezca resguardado, pero no puede exceder los límites establecidos por la autoridad.

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¿Cuánto cuesta el servicio de grúa por infracción o accidente en Puebla?

Para los casos de falta administrativa, infracción o accidente, la tarifa máxima depende del tipo de grúa utilizada. En el tabulador difundido por Movilidad Puebla, estos montos aplican para el primer y segundo servicio:

Grúa tipo A: $2,592.55 pesos

Grúa tipo B: $3,624.88 pesos

Grúa tipo C: $4,668.94 pesos

Grúa tipo D: $7,777.65 pesos

Motocicleta: $1,554.36 pesos

Estos precios funcionan como tope de cobro y no pueden aumentarse sin justificación. Además, el tipo de grúa depende del tamaño y peso del vehículo: la tipo A suele usarse para autos pequeños, mientras que las tipo B, C y D aplican para unidades más pesadas o traslados de mayor capacidad

¿Cuánto cobran por arrastre si el vehículo está relacionado con un hecho delictivo?

Cuando el traslado se realiza por un hecho delictivo, como la recuperación de un vehículo, las tarifas son más altas. Para este concepto, los costos máximos quedan así:

Grúa tipo A: $7,261.49 pesos

Grúa tipo B: $9,326.15 pesos

Grúa tipo C: $10,370.20 pesos

Grúa tipo D: $15,555.31 pesos

Motocicleta: $4,668.94 pesos

Además, si el vehículo requiere trabajos extra para moverlo o retirarlo del lugar, puede sumarse otro concepto: las maniobras de salvamento.

¿Cuánto cuestan las maniobras de salvamento?

Las maniobras de salvamento se cobran cuando el vehículo requiere trabajos adicionales para ser retirado, por ejemplo, si quedó fuera del camino, atorado o en una posición que exige más operación. En Puebla, las tarifas máximas son:

Grúa tipo A: $4,146.91 pesos

Grúa tipo B: $6,217.43 pesos

Grúa tipo C: $10,370.20 pesos

Grúa tipo D: $21,772.74 pesos

Este es uno de los conceptos más altos del tabulador, sobre todo cuando se requiere una grúa tipo D, usada para unidades de mayor tamaño o maniobras más pesadas. Antes de pagar, se debe confirmar que el servicio sí corresponda a salvamento y, después, revisar si también se generó un cargo por depósito vehicular.

¿Cuánto cuesta el depósito vehicular por día en Puebla?

El depósito vehicular, conocido comúnmente como corralón, se cobra por día o fracción. La tarifa también cambia según el tipo de unidad:

Bicicletas: $20.65 pesos

Motocicletas: $20.65 pesos

Automóviles: $65.93 pesos

Camionetas: $74.14 pesos

Camiones: $146.64 pesos

Convertidor: $76.25 pesos

Tractores agrícolas: $123.41 pesos

Tractocamiones: $123.41 pesos

Autobuses: $144.06 pesos

Remolques y semirremolques: $144.06 pesos

Tractocamiones con semirremolque: $164.23 pesos

Tractocamiones con doble semirremolque: $279.08 pesos

Aunque el monto diario puede parecer menor que el arrastre, la cuenta puede aumentar si el vehículo permanece varios días en resguardo. De ahí que sea importante iniciar el trámite de liberación lo antes posible y confirmar directamente los requisitos ante la autoridad correspondiente.

¿Dónde reportar cobros excesivos de grúas en Puebla?

La Secretaría de Movilidad y Transporte de Puebla puso a disposición de la ciudadanía canales para reportar cobros fuera de tarifa, mal servicio o irregularidades relacionadas con grúas y depósitos vehiculares.

Los reportes pueden realizarse al teléfono 2225 89 68 02 o al correo quejas.gruasydepositos@puebla.gob.mx. También se puede consultar directamente a la dependencia, cuya página oficial mantiene datos de contacto y canales institucionales de atención.

Antes de entregar dinero, se debe pedir:

el desglose del cobro

revisar el tipo de grúa aplicada

conservar cualquier comprobante

Ninguna persona ajena a la autoridad o al servicio autorizado debe pedir pagos adicionales para liberar el vehículo.

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