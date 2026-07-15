La diferencia entre CDMX y Edomex que pocos conductores conocen sobre el cinturón de seguridad

Un trayecto cotidiano entre CDMX y Edomex esconde una trampa legal que pocos automovilistas toman en cuenta. Cruzar de una demarcación a otra implica cambiar de reglamento, y esa diferencia normativa impacta directo en el bolsillo del conductor distraído cuando se trata del cinturón de seguridad.

La obligación de usar el cinturón no depende del criterio del conductor. Tanto en la capital como en territorio mexiquense, la ley responsabiliza al conductor de que todos los ocupantes lo lleven puesto, aunque el costo de ignorar esa norma cambia según la entidad donde ocurra la infracción.

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¿Cuánto cuesta la multa por cinturón de seguridad en CDMX?

La capital aplica el rango más alto entre ambas entidades para esta infracción específica. El Artículo 37, fracción II, inciso b, del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México fija una multa de 5 a 10 UMA, equivalente a un rango de $586.55 a $1,173.10 pesos con la UMA 2026 ($117.31), un monto superior al que termina cobrando Edomex.

Además del costo económico, la infracción en CDMX suma un punto de penalización adicional a la licencia del conductor o a la matrícula si el sistema de vigilancia tecnológica detecta la falta. Ese punto adicional convierte a la capital en la entidad con la sanción administrativa más severa de las dos.

La norma capitalina aplica a todos los ocupantes del vehículo, no solo al conductor. Si un pasajero viaja sin cinturón, la responsabilidad legal cae sobre quien maneja, y esa cadena de responsabilidad compartida es la que eleva el riesgo cuando circulan varias personas en el mismo auto.

CDMX castiga con 5 a 10 UMA no usar cinturón, más punto de penalización en licencia. (Getty Images)

¿Por qué Edomex cobra menos por la misma falta que CDMX?

El Edomex regula la misma obligación que CDMX, pero con un rango económico distinto. El Artículo 90, fracción IV, del Reglamento de Tránsito del Edomex fija una multa de 3 a 5 UMA, equivalente a $351.93 y $586.55 pesos con el valor vigente de la UMA 2026.

La única excepción que contempla el reglamento mexiquense beneficia a los ocupantes de emergencia. Fuera de ese caso puntual, cualquier conductor que circule por territorio del Edomex enfrenta el mismo deber de asegurar a todos los pasajeros, aunque con un piso sancionador distinto al capitalino.

Revisar el reglamento de la entidad por la que circulas evita una sorpresa costosa al volante. Cruzar entre CDMX y Edomex sin cinturón puesto no solo pone en riesgo la seguridad de todos los ocupantes, sino que expone al conductor a dos criterios distintos de sanción según el punto exacto donde ocurra la infracción.

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