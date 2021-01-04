¿Cuánto pagan de tenencia las motos en CDMX y Estado de México?

No empieces el año con deudas que puedan ocasionarte problemas y multas a un futuro, aquí te decimos cuánto debes pagar de tenencia si tienes alguna moto, de acuerdo con las autoridades de la Ciudad de México y del Estado de México.

En la Ciudad de México se anunció que no habrá nuevos impuestos o tarifas para el pago de la tenencia, tanto en automóviles como en motocicletas; sin embargo, se mencionó que posiblemente existan algunos descuentos para el pago.

Según la información publicada por la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, habrá algunos descuentos destinados en el pago de la tendencia con el objetivo de apoyar a los capitalinos durante esta temporada de pandemia.

Pero, para obtener estos beneficios, se debe realizar el pago entre el período de 1 de enero al 31 de marzo del 2021 y no deben tener adeudos de años anteriores.

El costo del refrendo vehicular en la CDMX en el 2020 para motocicletas fue de 345 pesos.

En el Gobierno de la Ciudad cuidamos el bolsillo de los capitalinos.



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Cabe mencionar que en la capital de México se incorporará la licencia Tipo A1 para los motociclistas, la cual tendrá un costo de 450 pesos.

Por otra parte, en el Estado de México, la Secretaría de Finanzas indicó que la tenencia será subsidiada al 100% y sólo se pagará el refrendo siempre y cuando las unidades vehiculares no excedan un valor de 115 mil pesos y se encuentren al corriente.

Tanto para la CDMX como para el Estado de México, el cobro se debe realizar durante los primeros tres meses del año y este se calcula con base en las siguientes características:

La marca del vehículo (Propietarios de marcas exclusivas o lujosas, estarán en un diferente tabulador de cálculo que aquellos que tienen transportes de marcas más generales)

El año de modelo

El modelo del auto (Se calcula con respecto al tamaño del vehículo)

La versión (De acuerdo con el nivel de sofisticación que se ofrezca en el auto)

La línea (Se trata de lo relacionado con el motor del vehículo o como los vehículos eléctricos o los híbridos)

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