Toluca ya sancionó a más de 2,700 autos con corralón en 2026: estas son las vialidades con más remisiones

La Dirección de Sustentabilidad Vial del Ayuntamiento confirmó miles de vehículos remitidos a depósito durante el primer semestre de 2026, en lo que representa un salto histórico en las remisiones vehiculares frente al periodo anterior.

El corralón municipal recibe unidades por motivos que van desde la obstrucción de la vía pública hasta la falta de verificación vehicular obligatoria. Nicolás San Juan, Alfredo del Mazo e Independencia aparecen entre las vialidades con mayor número de aseguramientos en Toluca durante los meses recientes.

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¿Qué vialidades de Toluca concentran más remisiones al corralón?

Esta entidad identificó un grupo de avenidas donde ocurre la mayoría de los aseguramientos en Toluca. Estas vialidades aparecen de forma recurrente en los registros mensuales del Ayuntamiento durante todo el periodo analizado.

Las vialidades con más remisiones registradas son:

Nicolás San Juan

Alfredo del Mazo

Independencia

Vicente Lombardo Toledano

Jesús Carranza

Venustiano Carranza

José López Portillo (incorporada en octubre de 2025)

Sor Juana Inés de la Cruz (incorporada en diciembre de 2025)

La cifra de remisiones en Toluca creció 374% frente al semestre anterior. (Getty Images)

¿Por qué el Ayuntamiento de Toluca remite autos al corralón?

Los registros municipales detallan varios motivos detrás de cada remisión reportada en Toluca. La obstrucción de la vía pública se mantiene como la causa más constante durante los seis meses que cubre el reporte.

Los motivos de remisión reportados por el Ayuntamiento incluyen:

Obstrucción de la vía pública

Circular sin placas o con placas vencidas

Conducir sin casco (motociclistas)

Incumplir el Hoy No Circula

No contar con la verificación vehicular obligatoria

Conducir en estado de ebriedad

El Ayuntamiento no detalla qué porcentaje corresponde a cada motivo de remisión. Esta falta de desglose oficial impide determinar con precisión cuál infracción impulsa con mayor fuerza el incremento registrado.

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