Verificación vehicular CDMX: el 1 de julio arranca el segundo semestre — estas placas verifican primero y esto cuesta

El calendario de verificación vehicular 2026 en la CDMX entra a su segunda mitad con reglas claras: no todos los vehículos verifican al mismo tiempo y el orden depende del color del engomado que cada automovilista tiene en su parabrisas. El programa de control de emisiones de la Zona Metropolitana del Valle de México define una secuencia por bimestre, y quien no respete su turno asignado se expone a sanciones que van bastante más allá de una advertencia.

El color del engomado determina en qué momento del año le toca verificar a cada vehículo, y el segundo semestre ya tiene a su primer grupo definido. El trámite es obligatorio para circular con validez en la capital y su zona conurbada, y hay un detalle en las terminaciones de las placas que define exactamente si julio es o no el mes en que debes ir al verificentro.

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¿Qué placas verifican primero en el segundo semestre de verificación vehicular CDMX 2026?

El periodo julio-agosto corresponde al engomado amarillo, y dentro de ese grupo entran los vehículos con placas cuya terminación es 5 o 6, lo que los convierte en el primer turno oficial del segundo semestre. Los propietarios de estos autos tienen dos meses completos para acudir a un verificentro autorizado, y cerrar ese plazo sin el trámite completado deja el vehículo en situación irregular de inmediato.

La Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) de la Ciudad de México supervisa este programa con el objetivo de controlar los niveles de emisiones contaminantes en la zona metropolitana más poblada del país. El engomado que se obtiene tras verificar acredita que el vehículo cumple con los límites permitidos y habilita su circulación sin restricciones durante el siguiente periodo.

No presentarse al verificentro dentro del bimestre asignado no genera una prórroga automática ni una segunda oportunidad dentro del mismo ciclo. El vehículo queda fuera de norma y el conductor queda expuesto en cualquier operativo de revisión que la autoridad realice en vías de la ciudad desde el primer día de incumplimiento.

verificacion-vehicular-cdmx-2023.jpeg El segundo semestre de verificación arranca el 1 de julio en CDMX: engomado amarillo, placas terminación 5 y 6, primer turno. (Karen Ortega/adn40)

¿Cuánto cuesta la verificación vehicular en CDMX en 2026 y qué pasa si no verificas?

El costo oficial del trámite en la Ciudad de México ronda los $738 pesos para la mayoría de los hologramas, aunque conviene confirmar la tarifa exacta directamente en el sitio oficial de SEDEMA o en la ventanilla del verificentro antes de acudir, ya que el monto puede variar según el tipo de vehículo o el resultado de la prueba de emisiones.

Quien no verifique dentro de su bimestre enfrenta multas que oscilan entre los $1,800 y los $4,300 pesos, además del riesgo de que el vehículo quede inmovilizado si la autoridad lo detecta en un operativo de revisión en vía pública. El costo de no cumplir supera con creces el del trámite realizado en tiempo.

La recomendación es no dejar la cita para el cierre del periodo: los verificentros autorizados concentran su mayor demanda en las últimas semanas del bimestre, lo que implica tiempos de espera más largos y menor disponibilidad de horarios. Verificar en la primera mitad de julio resuelve el trámite sin presión y con más opciones de turno disponibles.

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