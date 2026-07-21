La verificación voluntaria es un trámite para que los dueños de vehículos con placas de otros estados puedan tener un holograma para circular sin restricciones en la CDMX, y si quieres realizar este trámite aquí te decimos cuáles son los requisitos y el precio.

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¿Qué estados pueden hacer la verificación voluntaria?

Este trámite es válido para que los automovilistas del Edomex, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala puedan transitar sin problemas en la CDMX.

Para realizar la verificación voluntaria es necesario generar una cita en el siguiente enlace y debes asegurarte de no tener adeudos de tenencia o multas. Los vehículos que realicen este proceso podrán ser sujetos de realizar una prueba de inspección físico-mecánica sin costo.

Precio y requisitos de la verificación voluntaria

La verificación vehicular voluntaria tiene un costo general de 765 pesos y el “Exento voluntario” de 630 pesos y se obtienen hologramas válidos por 180 días.

Deberás acudir a tu cita 15 minutos antes con los siguientes documentos:

Identificación oficial

Comprobante de la última verificación o pago de multa por verificación vehicular

Tarjeta de circulación

Si tu coche es nuevo, copia de la factura

Calendario de verificación vehicular del segundo semestre 2026

Es importante mencionar que los vehículos deben realizar y aprobar la verificación de emisiones vehiculares cada semestre. Los autos matriculados en la CDMX deberán verificar con base en el color de su engomado o a la terminación de placas y el calendario es el siguiente:

Amarillo con terminación de placa 5 y 6 en julio y agosto

Rosa con terminación de placa 7 y 8 en agosto y septiembre

Rojo con terminación de placa 3 y 4 en septiembre y octubre

Verde con terminación de placa 1 y 2 en octubre y noviembre

Azul con terminación de placa 9 y 0 en noviembre y diciembre

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