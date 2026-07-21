La verificación voluntaria es un trámite para que los dueños de vehículos con placas de otros estados puedan tener un holograma para circular sin restricciones en la CDMX, y si quieres realizar este trámite aquí te decimos cuáles son los requisitos y el precio.
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¿Qué estados pueden hacer la verificación voluntaria?
Este trámite es válido para que los automovilistas del Edomex, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala puedan transitar sin problemas en la CDMX.
Para realizar la verificación voluntaria es necesario generar una cita en el siguiente enlace y debes asegurarte de no tener adeudos de tenencia o multas. Los vehículos que realicen este proceso podrán ser sujetos de realizar una prueba de inspección físico-mecánica sin costo.
Precio y requisitos de la verificación voluntaria
La verificación vehicular voluntaria tiene un costo general de 765 pesos y el “Exento voluntario” de 630 pesos y se obtienen hologramas válidos por 180 días.
Deberás acudir a tu cita 15 minutos antes con los siguientes documentos:
- Identificación oficial
- Comprobante de la última verificación o pago de multa por verificación vehicular
- Tarjeta de circulación
- Si tu coche es nuevo, copia de la factura
Calendario de verificación vehicular del segundo semestre 2026
Es importante mencionar que los vehículos deben realizar y aprobar la verificación de emisiones vehiculares cada semestre. Los autos matriculados en la CDMX deberán verificar con base en el color de su engomado o a la terminación de placas y el calendario es el siguiente:
- Amarillo con terminación de placa 5 y 6 en julio y agosto
- Rosa con terminación de placa 7 y 8 en agosto y septiembre
- Rojo con terminación de placa 3 y 4 en septiembre y octubre
- Verde con terminación de placa 1 y 2 en octubre y noviembre
- Azul con terminación de placa 9 y 0 en noviembre y diciembre
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