Alcalde asesinado Valentín Lavín era investigado por vínculos con el crimen; su suegra estaría relacionada con “Los Aparicio” y “Los Huazulcos”

El presidente municipal de Temoac, Morelos, Valentín Lavín, quien fue asesinado al interior de su propio edificio presidencial, era investigado por tener vínculos con el crimen organizado, señaló el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

El titular de la SSPC mencionó que a Valentín Lavín se le investigaba por tener una supuesta relación con células delictivas como “Los Aparicio” y “Los Huazulcos”, ligados con delitos de alto impacto, entre ellos secuestro, extorsión, narcomenudeo y homicidio en distintos municipios de la región oriente de Morelos.

🚨#AlertaADN#OGH | Avanzan las investigaciones sobre el asesinato de Valentín Lavín, alcalde de Temoac, Morelos. El funcionario era investigado por presuntos nexos con células criminales como "Los Aparicio" y "Los Huazulcos", informa Omar García Harfuch (@OHarfuch) pic.twitter.com/YevRMmPzJt — adn Noticias (@adnnoticiasmx) July 24, 2026

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Por qué investigan a la suegra de Valentín Lavín?

Entre las investigaciones realizadas por las autoridades también destaca su suegra Andrea ‘N’, alias “La Patrona”, actualmente detenida, quien se desempeñó como tesorera municipal y que fue identificada por la Fiscalía como operadora de uno de los grupos criminales.

El suegro de Valentín Lavín también está detenido y se sabe que sufrió una agresión en enero de 2026.

¿De qué delitos se le acusa a Valentín Lavín?

Omar García Harfuch señaló que Valentín Lavín contaba también con diversos señalamientos públicos que lo vinculaban con hechos violentos ocurridos en la zona, los cuales ya son investigados por la Fiscalía.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.