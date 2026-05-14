Confirmado por la SEMOVI: conductores de CDMX ya cuentan con más horarios para trámites de placas y licencias

Los trámites de licencias y placas en CDMX dejaron de ser un problema exclusivo de días laborales. La Secretaría de Movilidad capitalina amplió la atención de varios de sus módulos al fin de semana, una medida que afecta directamente a quienes manejan en la ciudad y necesitan resolver gestiones de control vehicular.

El cambio aplica para servicios como expedición, renovación, reposición y emplacamiento, aunque no todos los módulos atienden lo mismo.

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¿Cuáles son los módulos fijos de la SEMOVI que abren los sábados en CDMX?

La novedad arranca con 13 puntos de atención habilitados los sábados. Cuatro son módulos fijos y nueve son unidades móviles distribuidas en distintas alcaldías. La pregunta que se hacen los conductores capitalinos es concreta: cuáles abren, dónde están y qué se puede hacer en cada uno.

El horario sabatino corre de 9:00 a 13:00 horas en la mayoría de los módulos. Hay una excepción que conviene anotar.

Los cuatro módulos fijos concentran el grueso de la atención y permiten resolver varios trámites en una sola visita. El más amplio es el de Iztapalapa, que extiende su horario hasta las 14:00 horas los sábados, una hora más que el resto.

Estos son los puntos y lo que se puede hacer en cada uno:

Macromódulo Iztapalapa — Av. Andrés Molina Enríquez, San Andrés Tepetlilco. Expedición y reposición de licencias. Horario de 9:00 a 14:00.

— Av. Andrés Molina Enríquez, San Andrés Tepetlilco. Expedición y reposición de licencias. Horario de 9:00 a 14:00. Módulo Agencias y Licencias (Roma Norte) — Av. Insurgentes Sur 263, Cuauhtémoc. Licencias tipo A, A1 y A2, permisos y trámites vehiculares.

— Av. Insurgentes Sur 263, Cuauhtémoc. Licencias tipo A, A1 y A2, permisos y trámites vehiculares. Módulo División del Norte (Benito Juárez) — Av. Municipio Libre 314. Control vehicular y licencias.

— Av. Municipio Libre 314. Control vehicular y licencias. Módulo Galerías (Miguel Hidalgo) — Circuito Interior Melchor Ocampo 193. Enfocado en trámites para empresas.

SEMOVI EXTIENDE HORARIOS DE ATENCIÓN EN MÓDULOS FIJOS Y MÓVILES PARA FACILITAR TRÁMITES A LA CIUDADANÍA 🗞️👇 pic.twitter.com/ltBFxBQXz3 — Secretaría de Movilidad CDMX (@LaSEMOVI) May 7, 2026

¿Dónde están las unidades móviles de la SEMOVI los sábados?

Las nueve unidades móviles complementan a los módulos fijos en alcaldías donde la demanda no justifica una sede permanente. Suelen instalarse en estacionamientos de tiendas comerciales o predios públicos, lo que facilita el acceso para quienes llegan en auto propio.

Las zonas con presencia móvil incluyen Azcapotzalco, Tláhuac, Tlalpan, Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc e Iztapalapa, entre otras. El menú de servicios varía por sede, pero en líneas generales cubre:

Expedición, renovación y reposición de licencias

Trámites de control vehicular

Gestión de placas conmemorativas

Permisos para conducir en algunos módulos puntuales

Si necesitás resolver un trámite vehicular este mes, identificá primero el módulo más cercano y confirmá que ofrezca el servicio que buscas antes de moverte. Llegar a un módulo móvil que no atiende emplacamiento, por ejemplo, es la pérdida de tiempo más común entre conductores capitalinos.

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