El 31 de julio cierra el plazo para adultos mayores, estudiantes y jefas de familia de Jalisco para entrar a los 40 mil nuevos apoyos de transporte: esto es lo que debes hacer

Los adultos mayores, estudiantes y mujeres sostén del hogar todavía pueden solicitar uno de los 40 mil nuevos apoyos de transporte en Jalisco, como parte del programa de subsidio Yo Jalisco, Apoyo para el Transporte.

Sin embargo, y como parte del proceso de registro, tienen hasta el 31 de julio para completar la primera parte del trámite en línea y continuar con la cita presencial. Durante este mismo período, las personas que ya cuentan con el beneficio, podrán realizar el trámite de refrendo y continuar aprovechando del apoyo.

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¿Cómo se repartirán los 40 mil apoyos de transporte?

Yo Jalisco, Apoyo para el Transporte es un programa estatal que entrega pasajes para reducir el gasto de quienes utilizan el transporte público. En esta nueva etapa habrá 40 mil lugares, repartidos de la siguiente manera:

20 mil para mujeres sostén del hogar

10 mil para estudiantes

8 mil para personas adultas mayores

2 mil para personas con discapacidad y sus cuidadoras

En el caso de las mujeres sostén del hogar, estas deberán cumplir con estos requisitos:

tener entre 18 y 59 años

contar con dependientes económicos

registrar un ingreso familiar menor a 13 mil 439 pesos mensuales

En el caso de los adultos mayores, la edad mínima es de 60 años. Sobre los estudiantes, pueden registrarse quienes cursen los siguientes grados:

secundaria

educación media superior

licenciatura o maestría

así como quienes realizan prácticas profesionales o servicio social

El programa opera en 20 municipios de Jalisco y pide acreditar la necesidad económica para utilizar el transporte público.

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¿Qué debes hacer para solicitar el apoyo antes del 31 de julio?

El trámite comienza en línea. Antes de ingresar, es necesario tener la CURP a la mano y seleccionar la categoría correspondiente.

Los pasos son:

Entrar al portal oficial de registro de Yo Jalisco Capturar la CURP y elegir la modalidad Completar o actualizar el Formato de Padrón Único Guardar e imprimir el comprobante Esperar 24 horas para que el sistema procese la información Agendar una cita en el módulo disponible Acudir con los documentos solicitados

El registro y el refrendo estarán disponibles hasta el 31 de julio. La cita podrá programarse después de que la información aparezca actualizada en el sistema. El sistema requiere un periodo de 24 horas para procesar la información.

¿Qué documentos debes llevar al módulo?

Los requisitos cambian según la categoría, pero generalmente se solicita:

Identificación oficial vigente

CURP

Comprobante de domicilio

Comprobante de registro o cita

Tarjeta actual de Mi Pasaje o Yo Jalisco, para refrendo

Comprobante de estudios, para estudiantes

Certificado de discapacidad, cuando corresponda

Acta de nacimiento, para estudiantes menores de edad

Antes de acudir, es importante revisar el comprobante de registro, ya que puede señalar documentos adicionales según la modalidad elegida.

¿Qué pasa si todavía no tienes la Tarjeta Única?

Quienes aún no tengan la Tarjeta Única deberán realizar primero el prerregistro en su página oficial. Para comenzar se necesita:

CURP

Correo electrónico

Número de celular

Domicilio en Jalisco

La validación puede tardar hasta una semana. Después llegará un mensaje SMS para elegir el día y la hora de la cita.

Al acudir al módulo se debe llevar:

el acuse de recibo impreso, compuesto por tres páginas

una copia de la identificación oficial por ambos lados

La persona beneficiaria tendrá que presentarse, ya que la tarjeta no puede entregarse a un familiar.

¿Cuántos pasajes cubre el apoyo Yo Jalisco?

El apoyo se entrega en una tarjeta para usar en el transporte público. Los pasajes dependen de cada categoría:

Estudiantes: hasta 4 viajes por día de clases y 320 por semestre

Mujeres sostén del hogar y personas adultas mayores: hasta 2 viajes diarios y 365 por semestre

Personas con discapacidad: hasta 2 viajes al día

La cantidad final dependerá de la modalidad aprobada y del presupuesto disponible.

¿Quiénes deben realizar el refrendo durante julio?

Además de los 40 mil lugares nuevos, 68 mil 558 personas que ya forman parte del programa deben actualizar su información para conservar el apoyo.

El refrendo corresponde a:

Estudiantes

Personas adultas mayores

Mujeres sostén del hogar

Personas con discapacidad y sus cuidadoras

Familiares de personas desaparecidas

Quienes ya tengan la Tarjeta Única deberán:

actualizar el Formato de Padrón Único

esperar 24 horas

programar su cita

Para evitar páginas falsas, el proceso debe realizarse únicamente en los portales de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social y del Gobierno de Jalisco.

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