¡Visa para viajar a China! Descubre todo lo que necesitan los mexicanos para tramitarla

China se sigue consolidando como uno de los destinos turísticos más atractivos del mundo y cada vez es más común encontrar a gente que quiere viajar al gigante asiático, pero lo que pocos saben es que se necesita visa.

Gracias a su flexibilización en políticas migratorias hacia diversos países, China recibió más de 150 millones de visitantes internacionales en 2025.

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¿México requiere de visa para viajar a China?

Aunque China y México mantienen una estrecha relación diplomática, los mexicanos sí necesitamos visa ya que nuestro país no forma parte de las naciones exentas del requisito; por lo que se debe tramitar el visado antes de ingresar al territorio continental chino.

¿Qué se necesita para obtener la visa China?

De acuerdo con la Embajada de China en México, la solicitud debe realizarse entre uno y tres meses antes del viaje mediante el sistema electrónico de visas; los principales requisitos para la visa china son:

Pasaporte mexicano vigente (al menos dos páginas en blanco)

(al menos dos páginas en blanco) Fotografía reciente (con fondo blanco)

Copia de visas chinas anteriores (en caso de existir)

(en caso de existir) Boletos de avión confirmados (de ida y regreso)

Reservaciones de hotel (acordes con el itinerario)

En caso de hospedarse con familiares o amigos, carta de invitación y documentos de identidad del anfitrión.

Después de completar el formulario y subir los documentos, el solicitante de la visa china deberá acudir al Centro de Solicitud de Visados en Ciudad de México con la documentación impresa para concluir el trámite.

¿Cuánto cuesta la visa de China?

Cabe señalar que el costo de la visa china depende del número de entradas autorizadas al país:

Visa de una entrada: desde $ 1,475 pesos

Visa de múltiples entradas: hasta $2 mil 615 pesos.

Este pago puede realizarse ya sea en efectivo o con tarjeta de débito en el Centro de Visados.

¿Todos los mexicanos necesitan visa para viajar a China?

Es preciso señalar que existen importantes excepciones: los ciudadanos mexicanos no requieren visa para ingresar a Hong Kong y Macao por un periodo de 90 días con fines turísticos, de negocios o tránsito, ya que ambas regiones cuentan con un régimen migratorio distinto al de China continental.

Además, Hainan permite el ingreso sin visa por hasta 30 días, siempre que el viajes será organizado por alguna agencia autorizada.

Cabe recordar que China ofrece exención de visa a ciudadanos de 50 países, además de acuerdos de acceso mutuo sin visa con otras 29 naciones; a esto se le suma un sistema de tránsito sin visa de hasta 240 horas, disponible para viajeros de 55 países.

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