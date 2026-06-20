Reforman la ley en Jalisco y aprueban medida que impactará en el transporte público del estado

En sesión ordinaria del Pleno del Congreso de Jalisco, presidida por la diputada Alondra Getsemany Fausto de León, los legisladores aprobaron una reforma a la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte orientada a fortalecer los derechos de las personas usuarias del transporte público.

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¿Qué cambia con la reforma a la Ley de Movilidad en Jalisco?

La reforma modifica la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del estado en dos ejes principales. Por un lado, refuerza el derecho de los usuarios a recibir un servicio de transporte público que cumpla con condiciones de seguridad, eficiencia y sostenibilidad.

Por otro lado, la reforma aprobada en Jalisco establece la obligación de que los usuarios tengan acceso a información sobre sus derechos de forma clara y comprensible.

¿Qué más aprobó el Congreso de Jalisco en esta sesión?

En la misma sesión, el Pleno del Congreso de Jalisco aprobó otros dictámenes en distintas materias:

Ley del Instituto de Pensiones: se avalaron reformas para reconocer la “Declaración Especial de Ausencia” como figura con efectos legales equivalentes al fallecimiento, para proteger a personas desaparecidas y sus familias y garantizarles acceso a las prestaciones previstas por la ley

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