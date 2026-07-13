Mientras en Querétaro están dando hasta 7 años de cárcel por maltrato y matar a un animal, estas son las penas en Jalisco

Contrario a lo que muchos piensan, el maltrato animal puede llevar a prisión en México y, dependiendo del estado donde ocurra, las sanciones cambian de forma importante. En Querétaro, una reforma reciente elevó el debate al contemplar penas de hasta siete años de cárcel para los casos más graves, mientras que en Jalisco la legislación vigente establece condenas de hasta cinco años cuando el maltrato provoca la muerte de un animal.

Por ello, al comparar ambas entidades es importante distinguir entre las sanciones previstas en el texto vigente y las derivadas de las reformas más recientes.

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¿Qué castigos contempla Querétaro por maltrato animal?

De acuerdo con el artículo 246 D-bis del Código Penal para el Estado de Querétaro, actualmente existen dos niveles principales de sanción para quienes cometan actos de maltrato contra animales domésticos o ferales.

Las penas que todavía aparecen en el texto vigente del artículo son las siguientes:

Si el maltrato provoca lesiones:

De 3 a 15 meses de prisión .

.

Multa de 100 a 200 días , equivalente aproximadamente a entre $11,731 y $23,462 pesos con la UMA vigente en 2026.

, equivalente aproximadamente a con la UMA vigente en 2026. Si el maltrato provoca la muerte del animal:

De 15 meses a 4 años de prisión .

.

Multa de 300 a 600 días, equivalente aproximadamente a entre $35,193 y $70,386 pesos.

No obstante, el Congreso de Querétaro aprobó una reforma para endurecer estos castigos. De acuerdo con esa modificación, la pena máxima podría elevarse hasta siete años de prisión en determinados casos de maltrato animal, especialmente cuando existan circunstancias agravantes.

En ambos estados, el castigo es severo para quien maltrate animales. En Querétaro, la multa económica máxima puede superar los 70 mil pesos. (Canva)

¿Cuáles son las penas vigentes en Jalisco?

En Jalisco, el Código Penal también contempla distintos niveles de castigo según el daño ocasionado al animal. Además de las penas de prisión, la legislación prevé multas económicas y, en algunos casos, trabajo en beneficio de la comunidad e inhabilitación profesional.

Las sanciones vigentes son:

Maltrato que no pone en riesgo la vida del animal ni deja secuelas permanentes:

De 8 a 18 meses de prisión .

.

Multa de 70 a 150 UMA , equivalente aproximadamente a entre $8,212 y $17,597 pesos .

, equivalente aproximadamente a .

Trabajo en libertad en beneficio de la comunidad.

Lesiones que afectan de manera permanente las funciones físicas del animal:

De 12 meses a 2 años de prisión .

.

Multa de 200 a 600 UMA , equivalente aproximadamente a entre $23,462 y $70,386 pesos .

, equivalente aproximadamente a .

Trabajo en libertad en beneficio de la comunidad.

Si el maltrato provoca la muerte del animal:

De 3 a 5 años de prisión .

.

Multa de 200 a 1,000 UMA , equivalente aproximadamente a entre $23,462 y $117,310 pesos .

, equivalente aproximadamente a .

Trabajo en libertad en beneficio de la comunidad.



Posible inhabilitación profesional cuando el responsable ejerza actividades relacionadas con el cuidado animal.

cuando el responsable ejerza actividades relacionadas con el cuidado animal.

Aseguramiento de los animales que permanezcan bajo su resguardo.

De acuerdo con el Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco, estas sanciones buscan castigar de manera diferenciada la gravedad del daño causado y reforzar la protección jurídica de los animales.

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