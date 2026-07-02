Fecha y registro para obtener los certificados de la SEP en Jalisco

La Secretaría de Educación de Jalisco informó las fechas en las que madres, padres de familia y tutores podrán obtener los certificados electrónicos de educación básica correspondientes al ciclo escolar 2025-2026.

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¿Hasta cuándo puedo descargar el certificados de la SEP en Jalisco?

De acuerdo con el calendario oficial, los certificados estarán disponibles para su consulta y descarga del 6 al 10 de julio, periodo en el que también se desarrollarán actividades pedagógicas complementarias para los estudiantes. El ciclo escolar concluirá oficialmente el 15 de julio.

Los documentos podrán descargarse de manera gratuita a través de la plataforma de Consulta Escolar de la Secretaría de Educación de Jalisco, donde también es posible obtener las boletas electrónicas.

Para realizar el trámite, los usuarios deberán ingresar los datos solicitados por el sistema y seleccionar la opción “Obtener Certificado Electrónico”.

De esta manera se busca facilitar el acceso a los documentos oficiales, reducir los tiempos de espera y evitar traslados innecesarios a los planteles educativos.

Las autoridades jaliscienses recomiendan a las familias descargar y resguardar el certificado, ya que será un documento indispensable para los procesos de inscripción al siguiente nivel educativo y otros trámites escolares.

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