Calendario Pensión Bienestar Julio 2026: rezagados y letras de la semana en las sucursales de Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque en Jalisco

Los beneficiarios de la Pensión Bienestar que residen en el estado de Jalisco recibirán su apoyo correspondiente al bimestre julio-agosto conforme al calendario oficial y su apellido paterno y debido a la alta demanda que se espera en las sucursales del banco y cajeros se recomienda acudir con anticipación.

La delegada federal de los Programas para el Bienestar en Jalisco, Katia Meave Ferniza, destacó que la entrega aplicará para los programas:

Pensión Adultos Mayores

Pensión Mujeres Bienestar

Pensión Personas con Discapacidad

Programa Madres Trabajadoras

Programa Sembrando Vida

La dispersión de apoyos se realizará sobre todo en Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque, regiones que concentran mayor número de beneficiarios.

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¿Cuáles son las fechas del pago de la Pensión Bienestar?

Lunes 6: A

Martes 7: B

Miércoles 8: C

Jueves 9: C (Sembrando Vida)

Viernes 10: D, E, F

Lunes 13: G

Martes 14: G

Miércoles 15: H, I, J, K

Jueves 16: L

Viernes 17: M

Lunes 20: M

Martes 21: N, Ñ, O

Miércoles 22: P, Q

Jueves 23: R

Viernes 24: R

Lunes 27: S

Martes 28: T, U, V

Miércoles 29: W, X, y Z

¿En qué fecha podrán acudir los beneficiarios de la Pensión Bienestar rezagados?

En esta ocasión las autoridades no dieron a conocer una fecha exacta en que lo pensionados rezagados podrán acudir a los cajeros. Es por ello que los beneficiarios deberán cobrar su depósito dentro de las fechas del calendario, a partir del día que les corresponde.

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