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Calendario Pensión Bienestar Julio 2026: rezagados y letras de la semana en las sucursales de Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque en Jalisco

La Pensión Bienestar se entregará a beneficiarios de cinco programas en Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque, en Jalisco

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2 minutos lectura
Escrito por: Adriana Pacheco

Los beneficiarios de la Pensión Bienestar que residen en el estado de Jalisco recibirán su apoyo correspondiente al bimestre julio-agosto conforme al calendario oficial y su apellido paterno y debido a la alta demanda que se espera en las sucursales del banco y cajeros se recomienda acudir con anticipación.

La delegada federal de los Programas para el Bienestar en Jalisco, Katia Meave Ferniza, destacó que la entrega aplicará para los programas:

  • Pensión Adultos Mayores
  • Pensión Mujeres Bienestar
  • Pensión Personas con Discapacidad
  • Programa Madres Trabajadoras
  • Programa Sembrando Vida

La dispersión de apoyos se realizará sobre todo en Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque, regiones que concentran mayor número de beneficiarios.

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¿Cuáles son las fechas del pago de la Pensión Bienestar?

  • Lunes 6: A
  • Martes 7: B
  • Miércoles 8: C
  • Jueves 9: C (Sembrando Vida)
  • Viernes 10: D, E, F
  • Lunes 13: G
  • Martes 14: G
  • Miércoles 15: H, I, J, K
  • Jueves 16: L
  • Viernes 17: M
  • Lunes 20: M
  • Martes 21: N, Ñ, O
  • Miércoles 22: P, Q
  • Jueves 23: R
  • Viernes 24: R
  • Lunes 27: S
  • Martes 28: T, U, V
  • Miércoles 29: W, X, y Z

¿En qué fecha podrán acudir los beneficiarios de la Pensión Bienestar rezagados?

En esta ocasión las autoridades no dieron a conocer una fecha exacta en que lo pensionados rezagados podrán acudir a los cajeros. Es por ello que los beneficiarios deberán cobrar su depósito dentro de las fechas del calendario, a partir del día que les corresponde.

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