Calendario Pensión Bienestar Julio 2026: rezagados y letras de la semana en las sucursales de Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque en Jalisco

Los beneficiarios de la Pensión Bienestar que residen en el estado de Jalisco recibirán su apoyo correspondiente al bimestre julio-agosto conforme al calendario oficial y su apellido paterno y debido a la alta demanda que se espera en las sucursales del banco y cajeros se recomienda acudir con anticipación.
La delegada federal de los Programas para el Bienestar en Jalisco, Katia Meave Ferniza, destacó que la entrega aplicará para los programas:
- Pensión Adultos Mayores
- Pensión Mujeres Bienestar
- Pensión Personas con Discapacidad
- Programa Madres Trabajadoras
- Programa Sembrando Vida
La dispersión de apoyos se realizará sobre todo en Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque, regiones que concentran mayor número de beneficiarios.
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¿Cuáles son las fechas del pago de la Pensión Bienestar?
- Lunes 6: A
- Martes 7: B
- Miércoles 8: C
- Jueves 9: C (Sembrando Vida)
- Viernes 10: D, E, F
- Lunes 13: G
- Martes 14: G
- Miércoles 15: H, I, J, K
- Jueves 16: L
- Viernes 17: M
- Lunes 20: M
- Martes 21: N, Ñ, O
- Miércoles 22: P, Q
- Jueves 23: R
- Viernes 24: R
- Lunes 27: S
- Martes 28: T, U, V
- Miércoles 29: W, X, y Z
¿En qué fecha podrán acudir los beneficiarios de la Pensión Bienestar rezagados?
En esta ocasión las autoridades no dieron a conocer una fecha exacta en que lo pensionados rezagados podrán acudir a los cajeros. Es por ello que los beneficiarios deberán cobrar su depósito dentro de las fechas del calendario, a partir del día que les corresponde.
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