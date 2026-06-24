Es oficial en Veracruz: desde julio todas estas placas están obligadas a realizar la verificación vehicular

El próximo mes de julio marcará un punto de quiebre para miles de automovilistas en Veracruz, donde la verificación vehicular es un trámite permanente y obligatorio que sigue un calendario semestral basado en el último dígito de las placas de circulación. El proceso determina si un vehículo emite gases contaminantes o si reúne las condiciones técnicas para circular legalmente en la entidad.

El incumplimiento afecta directamente la validez del uso del vehículo en territorio veracruzano, y la autoridad estatal ya tiene definido qué terminaciones de placa deben presentarse durante este período del segundo semestre del año.

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¿Qué placas deben verificar en julio en Veracruz?

Las placas con terminación en 5 y 6 son las que corresponden a este período del calendario semestral, y si tu vehículo tiene alguna de estas terminaciones y circula en Veracruz, el trámite es obligatorio a partir de julio sin excepción para los vehículos de combustión.

El costo vigente para realizar la verificación es de $476.00 pesos, monto que ya incluye la obtención del holograma correspondiente y se realiza en los centros autorizados por la Secretaría de Medio Ambiente del estado.

El objetivo del programa es ambiental: cada vehículo debe demostrar que no supera los límites de emisión establecidos por la normativa estatal aplicable en materia de verificación vehicular, y el incumplimiento impide la circulación regular del automóvil en la entidad.

placas veracryz Las placas con terminación 5 y 6 deben verificar en julio en Veracruz; el costo es de $476 pesos con holograma incluido. (Gobierno de Xalapa)

¿Cuáles son los vehículos exentos de verificación en Veracruz?

Los vehículos híbridos y eléctricos originales de fábrica, emplacados en la entidad y registrados en el catálogo vehicular de la SEDEMA, pueden obtener la Constancia de Exención de Verificación Vehicular (CEVV), documento oficial que exime al propietario del trámite hasta por un año sin necesidad de acudir a ningún centro verificador.

Para iniciar el proceso, el propietario debe enviar toda la documentación en un solo archivo PDF al correo sedema.dgecea@gmail.com, donde todos los datos del expediente deben ser completamente legibles para que la validación proceda sin contratiempos y el trámite no sufra retrasos innecesarios.

Los requisitos para obtener la CEVV en Veracruz son:

Solicitud con firma autógrafa del contribuyente o representante legal, en formato FO-CEVV debidamente llenado

Factura o Carta Factura donde se especifique el tipo de tecnología con la que cuenta el vehículo

Tarjeta de circulación vigente

Identificación oficial vigente por ambos lados (INE o Pasaporte) del propietario del vehículo

En caso de personas morales o cuando el propietario no realice el trámite: identificación oficial vigente del representante legal más poder notarial que acredite sus facultades

Si tus placas terminan en 5 o 6, revisa cuanto antes los centros de verificación disponibles en Veracruz y agenda tu cita para cumplir antes del vencimiento del periodo.

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