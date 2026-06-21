Confirmado por CNPC: casi todo Veracruz enfrenta riesgo de inundación y estos son los municipios más expuestos

El estado de Veracruz concentra una de las alertas de riesgo hídrico más graves del país. La Coordinación Nacional de Protección Civil revela que la mayoría de sus municipios enfrenta niveles de medio a muy alto, y millones de habitantes viven en zonas que pueden anegarse con las lluvias.

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¿Cuántos municipios de Veracruz tienen riesgo de inundación según la CNPC?

De los 212 municipios que integran Veracruz, 185 registran índices de riesgo de inundación que van de medio a muy alto, de acuerdo con el Atlas Nacional de Riesgos. Esa cifra representa el 87% del total del estado, según datos de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC).

El desglose por nivel de peligro es el siguiente: 113 municipios se ubican en índice muy alto, 43 en índice alto y 29 en índice medio. En total, más de 7 millones 610 mil habitantes residen en zonas con algún grado de peligro por anegación.

Los municipios más poblados dentro de esta alerta son Veracruz puerto, con más de 607 mil personas expuestas en nivel muy alto; Xalapa, con casi 489 mil en nivel alto; Coatzacoalcos, con más de 310 mil, y Córdoba, con más de 204 mil habitantes en situación de riesgo.

Inundaciones en Vietnam provocan muerte y desparecidos Más de 7.6 millones de veracruzanos viven en zonas con peligro de anegación este temporal. (ANTARA FOTO/REUTERS)

Zonas críticas de inundación en Veracruz: los puntos más vulnerables del estado

La Comisión Nacional del Agua identifica 144 puntos críticos de inundación distribuidos en 61 municipios de Veracruz, con una población afectada de 4 millones 604 mil habitantes. Esa cifra representa el 57% del total estatal. Los municipios con mayor concentración de puntos críticos son:

Álamo Temapache: 11 puntos críticos

Misantla: 9 puntos críticos

Tuxpan: 9 puntos críticos

Úrsulo Galván: 9 puntos críticos

Papantla: 7 puntos críticos

La titular de la CNPC, Laura Velázquez Alzúa, advirtió que la alerta no se limita a los municipios con mayor índice de riesgo. “Los 212 municipios debemos estar alerta”, dijo tras encabezar la instalación del Puesto de Comando en el Estado de Veracruz; la funcionaria explicó que las condiciones reales de lluvia de esta temporada aún son impredecibles.

Velázquez Alzúa subrayó la importancia de tener refugios temporales listos para una eventual evacuación, así como de identificar ríos y arroyos de respuesta rápida. “Es muy importante saber dónde tenemos un riesgo por inundación y por qué”, señaló, al referirse al Atlas Nacional de Riesgos como herramienta clave para la toma de decisiones durante la temporada de lluvias.

Si vivís en Veracruz, consultá el Atlas Nacional de Riesgos para conocer el nivel de peligro en tu municipio y ubica el refugio temporal más cercano a tu domicilio.

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