Lanzan trámite de Apoyo al Empleo para conseguir trabajo rápido y según tus necesidades en el Edomex

¿No tienes trabajo? El Programa de Apoyo al Empleo busca que los interesados en conseguir chamba la obtengan de una manera más ágil, en base a sus capacidades, es por ello que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno federal y las autoridades del Estado de México (Edomex) lanzaron una nueva convocatoria.

El Programa de Apoyo al Empleo no solo beneficia a los habitantes del Edomex que quieren un nuevo trabajo, sino a las empresas o instancias empleadores que tengan vacantes disponibles.

¿En qué consiste el Programa de Apoyo al Empleo?

Atención personalizada por parte del personal del Servicio Nacional de Empleo (SNE) para brindar orientación y asesoría para buscar el mejor empleo disponible

Información y vinculación con las oportunidades de empleo que ofertan las empresas

Vinculación con oportunidades de empleo en lugares distintos a los de su residencia



¿Cómo apoya el programa a las empresas?

Identificación de necesidades de recursos humanos

Perfilamiento de puestos de trabajo

Apoyo en el reclutamiento de personal

Promoción de sus puestos de trabajo entre las personas buscadoras de empleo

Reducción de costos de contratación de personal

¿Cuáles son los requisitos?

Ser una persona buscadora de empleo

Tener 18 años o más

Clave Única de Registro de Población (CURP)

Registrarse en el Servicio Nacional de Empleo

Contar con su Registro Federal de Contribuyentes (solo para instancias empleadoras)



¿Cómo hacer el trámite de Apoyo al Empleo?

Las personas interesadas en hacer el trámite deben presentarse en las oficinas del Servicio Nacional de Empleo, ubicadas en las siguientes direcciones:



Atlacomulco: Calle Ingeniero Luis Galindo Ruiz, número 312, colonia Isidro Fabela, Atlacomulco

Ecatepec: Calle Nicolás Bravo sin número (atrás del centro cívico), colonia La Mora, código postal 55030, Ecatepec

Ixtapaluca: Calle Municipio Libre número 1 (a un costado del auditorio municipal), colonia Centro, Ixtapaluca

La Paz: Plaza Tepozán, local 3, PA-C 13, segundo nivel, colonia Floresta, La Paz

Naucalpan: Avenida Sor Juana Inés de la Cruz, número 100, letra Q, colonia Metropolitana, segunda sección

San Mateo Atenco: Calle Hidalgo sin número, Barrio de San Nicolás, San Mateo Atenco

En los módulos se les pedirá llenar un formato para solicitar el apoyo, así que ve preparando algunos datos, así como referencias y números de telefóno en donde te puedan contactar.

