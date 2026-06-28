Veracruz da plazo a sus municipios para deshacerse de todos estos vehículos: el 30 de septiembre es la fecha límite

Los municipios de Veracruz tendrán hasta el 30 de septiembre de 2026 para iniciar un proceso que permitirá retirar de sus registros aquellos vehículos oficiales que ya no cumplen una función operativa. La medida busca ordenar el parque vehicular de los ayuntamientos y facilitar la salida administrativa de unidades que permanecen inactivas.

El programa contempla a los 212 municipios del estado, aunque no aplica para cualquier automóvil oficial.

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¿Qué vehículos podrán salir del registro oficial?

La disposición, publicada en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, considera vehículos municipales que dejaron de ser funcionales por problemas mecánicos que hacen inviable su recuperación. También incluye aquellos que sufrieron accidentes graves y ya no pueden volver a circular.

En el caso de las unidades robadas, los ayuntamientos deberán comprobar esa situación mediante la documentación correspondiente. La finalidad es que los registros estatales reflejen únicamente los vehículos que continúan bajo operación o disponibles para el servicio público.

Una vez autorizada la baja, los vehículos serán eliminados de manera definitiva del padrón vehicular estatal. Esto significa que no podrán regresar posteriormente como unidades activas ni incorporarse nuevamente al registro.

Los autos serán dados de baja definitiva del padrón vehicular de Veracruz. Los ayuntamientos tendrán que presentar diversos requisitos y documentos. (Getty Images)

¿Qué documentos deben presentar los municipios?

Para iniciar el proceso de baja, los ayuntamientos deberán entregar información que permita identificar cada unidad y comprobar la razón por la que será retirada del registro vehicular.

Entre los datos y documentos solicitados se encuentran:

Marca, modelo, línea, número de serie y placas de circulación del vehículo.

Motivo por el que se solicita la baja: inutilidad física o mecánica, siniestro con pérdida total o robo.

Documento que acredite la propiedad de la unidad.

Identificación y comprobantes que acrediten la representación legal del funcionario que realiza el trámite.

Dictamen técnico de baja y evidencia fotográfica del estado del vehículo.

En caso de siniestro, acta o peritaje que confirme la pérdida total.

Si se trata de un robo, la denuncia presentada ante la autoridad correspondiente.

La documentación permitirá a las autoridades revisar cada caso y determinar si la unidad cumple con los criterios establecidos para salir de manera definitiva del padrón vehicular estatal.

Después de que la solicitud sea aprobada, los municipios tendrán hasta el 31 de diciembre de 2026 para completar el trámite final ante las autoridades estatales.

¿Qué beneficio tendrán los ayuntamientos?

El programa ofrece estímulos fiscales para reducir los costos asociados con la baja de estos vehículos. Entre ellos se contempla una disminución de hasta 99% en algunos conceptos relacionados con control vehicular y adeudos acumulados.

La medida representa una oportunidad para que los municipios regularicen sus inventarios sin asumir el impacto económico completo de mantener unidades que ya no tienen utilidad.

Además de facilitar la actualización de registros, el objetivo es evitar que continúen generándose cargas administrativas sobre vehículos que dejaron de formar parte de las operaciones diarias de los ayuntamientos.

¿Estos vehículos podrán participar en otros programas?

Las unidades incluidas en este procedimiento no podrán ser incorporadas a programas de canje de placas, debido a que serán consideradas fuera de operación.

Por ello, los municipios deberán gestionar directamente la baja definitiva conforme a las reglas establecidas para cada caso, ya sea por deterioro, pérdida total o robo.

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