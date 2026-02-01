Trámite de Apoyo al Empleo de la CDMX ofrece servicios gratuitos para quienes buscan trabajo; requisitos para registrarse

¿Estás buscando chamba o necesitas contratar a empleados? El Gobierno de la Ciudad de México lanzó la convocatoria para participar en el Programa de Apoyo al Empleo 2026, el cual tiene el objetivo de promover el trabajo en la capital y agilizar este proceso.

La convocatoria es promovida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, además del gobierno de la entidad y está dirigida para las personas que estén buscando empleo y tengan interés de vincularse a un puesto de trabajo, así como a las instancias empleadoras que tengan vacantes.

¿En qué consiste el Apoyo al Empleo?

El programa brinda atención especializada por parte del Servicio Nacional de Empleo (SNE) para dar asesoría y orientación a la persona interesada y así pueda encontrar la mejor opción disponible

¿Cuáles son los requisitos para quienes buscan empleo?

Que la persona esté buscando empleo

Tener 18 años cumplidos o más

Clave Única de Registro de Población (CURP)

Registro en el Servicio Nacional de Empleo

Requisitos para empresas

Contar con su Registro Federal de Contribuyentes

Requerir personal para cubrir puestos de trabajo disponibles

Registro en el Servicio Nacional de Empleo

📢 !Ya se publicó la Convocatoria 2026 del Programa de Apoyo al Empleo!

¿Buscas trabajo o necesitas contratar personal en la Ciudad de México?💻💼



¿Cómo hacer el trámite de Apoyo al Empleo?

Los interesados en participar en el programa deberán descargar la solicitud de registro y llenar el formato. Posteriormente llevarlo a las Oficinas del Servicio Nacional de Empleo y entregar el documento, así como su CURP.

Respecto a las empresas, deberán darse de alta proporcionando los datos generales y de contacto ante el SNE, autorizar a la STPS el uso de estos y aceptar los términos y condiciones del servicio.

