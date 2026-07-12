Anuncian noticia en Edomex que impactará en los municipios Chapultepec, Chapa de Mota y Zacualpan

Construir, ampliar una vivienda, abrir un negocio o cambiar el uso de un predio no depende solo de tener un terreno disponible. En el Estado de México, antes de iniciar este tipo de proyectos, las personas deben revisar qué permite el uso de suelo y qué autorizaciones necesita cada obra.

Para facilitar ese proceso, el Gobierno mexiquense transfirió a algunos ayuntamientos facultades para atender diversos trámites de desarrollo urbano directamente en sus oficinas. La medida busca evitar que la población tenga que trasladarse a instancias estatales para realizar gestiones relacionadas con sus predios.

El cambio beneficia, por ahora, a habitantes de Chapultepec, Chapa de Mota y Zacualpan, quienes podrán tramitar licencias de uso de suelo y otras gestiones urbanas sin salir de su municipio.

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¿Qué cambia para estos municipios?

El cambio principal está en la atención de trámites urbanos. La Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura del Estado de México (Sedui) transfirió funciones a los ayuntamientos de Chapultepec, Chapa de Mota y Zacualpan, para que puedan resolver gestiones de competencia municipal desde sus propias oficinas.

Carlos Maza Lara, titular de la Sedui, señaló que esta medida busca acercar los servicios a la población y reducir tiempos y traslados para quienes necesitan iniciar trámites relacionados con su terreno, construcción o proyecto.

Para que los municipios puedan asumir esta atención, la Sedui capacitó al personal local en temas técnicos y jurídicos. De esta manera, cada ayuntamiento contará con herramientas para orientar a la población y revisar los trámites conforme a las reglas de desarrollo urbano.

Edomex simplica trámites en tres municipios. Gracias a esta nueva dinámica, la gente no tendrá que salir de sus municipios para gestionar dichos permisos. (TW: BecasBenito / @BecasBenito)

¿Qué trámites urbanos podrán hacerse en estos municipios?

Con la transferencia de funciones, las personas interesadas podrán gestionar distintos trámites directamente ante las autoridades municipales del Edomex. Entre ellos están:

Licencias de uso de suelo

Autorización de cambios de uso de suelo

Coeficiente de ocupación del suelo

Coeficiente de utilización del suelo

Densidad permitida en el predio

Altura de edificaciones

Otros trámites relacionados con el desarrollo urbano municipal

Estos documentos son importantes porque ayudan a definir:

Qué puede hacerse en un terreno

Qué tipo de construcción se permite

Bajo qué condiciones debe desarrollarse un proyecto

¿La licencia de uso de suelo permite construir?

La Sedui explica que este documento sirve para conocer si en un predio se pueden construir viviendas, negocios, industrias u otros usos específicos.

También informa datos clave del terreno, como:

Superficie máxima de construcción

Número máximo de viviendas por lote

Altura permitida

Restricciones señaladas en los planes municipales de desarrollo urbano

Sin embargo, la propia Secretaría aclara que la licencia de uso de suelo no es una autorización de construcción. Primero ayuda a saber qué permite el predio, pero una obra puede requerir permisos adicionales ante el municipio.

¿Por qué es importante revisar el uso de suelo?

Revisar el uso de suelo antes de construir, ampliar una vivienda o abrir un negocio puede evitar gastos innecesarios, sanciones o problemas con la autoridad. No todos los predios permiten el mismo tipo de actividad ni la misma altura de construcción.

La Sedui también señala que los Planes Municipales de Desarrollo Urbano establecen la zonificación, los destinos y las normas de aprovechamiento del suelo. De ahí salen las reglas técnicas que se usan para emitir licencias y autorizaciones.

Antes de iniciar un trámite, se recomienda revisar:

Ubicación exacta del predio

Uso actual del terreno

Actividad que se quiere realizar

Documentos de propiedad o posesión

Restricciones del Plan Municipal de Desarrollo Urbano

Requisitos, costos y horarios del ayuntamiento

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