El municipio de Edomex que abrió su primera clínica con consultas y estudios de especialidad 100% gratuitos: así es como funcionará

Metepec, en el Estado de México, ya tiene una nueva clínica de atención gratuita. Se trata de la Unidad Médica Familias Felices, un espacio impulsado por el gobierno municipal donde los vecinos podrán acceder a consultas y medicamentos sin ningún costo.

La meta inicial es llegar a 10 mil personas, aunque el plan a mediano plazo apunta a triplicar esa cifra hasta cubrir a 30 mil habitantes de este municipio de Edomex.

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¿Qué consultas de especialidad ofrecerá la clínica gratuita en Metepec?

“Habrá consultas de medicina general, pero también habrá geriatría para los adultos mayores, psiquiatría, ginecología, oftalmología, odontología, como otras especialidades 100% gratuitas, además de 200 medicamentos disponibles", señaló el presidente municipal de Metepec, Fernando Flores.

Según explicó el funcionario, todo el servicio —consultas y medicamentos incluidos— será sin costo para quienes estén inscritos en el programa.

El funcionario vinculó la creación de esta unidad médica con un problema que, dijo, enfrentan a diario los habitantes del municipio: la dificultad para conseguir turno con un especialista y para surtir recetas dentro del sistema de salud tradicional. Por eso, indicó, este ayuntamiento de Edomex decidió sumar esta alternativa de atención gratuita como complemento.

“Sabemos que nuestro sistema de salud es complicado, donde las personas esperan durante meses una consulta de especialidad, sabemos que en ocasiones conseguir un medicamento representa angustia para las familias y que ante esa necesidad hay que asumir la responsabilidad”, subrayó.

¿Qué planes tiene Metepec para ampliar la atención médica gratuita?

De acuerdo con Flores, la idea de este proyecto se venía trabajando desde hace varios meses como parte de una estrategia más amplia para reforzar los servicios de salud en este municipio de Edomex.

“Hoy arrancamos con 10 mil personas beneficiadas, 10 mil familias, pero vamos a llegar a 30 mil personas, es algo que se venía trabajando desde antes, no tenemos alta especialidad porque no es algo que podamos hacer nosotros, pero ojalá terminemos el próximo año con una clínica donde se pueda tener quirófano", dijo el presidente municipal.

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