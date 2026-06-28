El municipio del Edomex que pagará el transporte a universitarios que estudian fuera: registro y requisitos para aplicar

Estudiar fuera de Tecámac puede pegar “fuerte” en el bolsillo de los estudiantes y sus padres, sobre todo cuando el traslado se hace todos los días. Ante esto, el municipio del Edomex lanzó el programa “Contigo a la Uni”, destinado a universitarios que viajan a otros municipios o a la CDMX para continuar sus estudios.

Pese a lo anterior, el beneficio no será automático ni igual para todos. El porcentaje de apoyo dependerá del traslado del estudiante, la revisión de documentos y el estudio socioeconómico.

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¿Cuánto pagará Tecámac por transporte universitario?

El apoyo económico será para transporte y podrá cubrir del 50% hasta el 100% del gasto, según el traslado del estudiante y el resultado del estudio socioeconómico realizado por el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (SMDIF) de Tecámac.

La convocatoria señala que el beneficio aplicará durante 5 meses de 2026, únicamente en periodo de clases y sin contar vacaciones. Además, existe posibilidad de prórroga durante 2027, aunque dependerá de la continuidad del programa y de la validación correspondiente.

¿Quiénes pueden pedir el apoyo “Contigo a la Uni”?

El programa está dirigido a estudiantes universitarios de Tecámac que cursen sus estudios fuera del municipio. Para participar se deben cumplir estos requisitos generales:

Ser residente de Tecámac por más de 6 meses.

Estar inscrita o inscrito en una institución de educación superior fuera del municipio.

Cursar licenciatura, ingeniería o Técnico Superior Universitario.

Realizar el pre-registro en línea.

Acudir de forma presencial a la sede asignada para validar documentos.

¿Dónde se completa el registro en Tecámac?

El proceso inicia con el pre-registro en línea, disponible en la página oficial de la convocatoria. Al entrar, el sistema pide escanear el código QR de la CURP para comenzar con la identificación del estudiante.

Después de escanear la CURP, el sistema pedirá completar diversos datos:

Información personal

Información escolar

Domicilio

Datos de transporte, como medio usado, número de traslados y gasto mensual

Posterior a esto, el solicitante deberá seleccionar sede, fecha y horario para la cita presencial. Finalmente, se debe descargar el comprobante con folio. Este documento debe conservarse, porque servirá para dar seguimiento a la solicitud y acudir a la sede asignada.

Hasta ahora, la convocatoria no señala una fecha límite para realizar el pre-registro. Sin embargo, el formulario pide seleccionar sede, fecha y horario de cita, por lo que se recomienda completar el proceso lo antes posible y revisar los canales oficiales del DIF Tecámac ante cualquier actualización.

Sobre el registro presencial, este estará abierto del 1 al 31 de julio, de acuerdo con el DIF Tecámac. Para completar esta etapa, el estudiante deberá acudir con su comprobante y documentos físicos a la sede asignada.

Las sedes confirmadas para completar el registro son:

Centro de Desarrollo Juvenil Ágora-Aranjuez, en Villa del Real.

Unidad Administrativa La Cuchara, en Los Héroes Tecámac.

Una vez entregados los documentos, el comité seleccionador revisará e integrará el expediente. Por ello, participar en la convocatoria no garantiza entrar al padrón de beneficiarios.

¿Qué documentos se necesitan para aplicar?

Después del pre-registro, los estudiantes deberán presentar su documentación física en la sede correspondiente. Por eso, antes de acudir, es importante revisar que los papeles estén vigentes, completos y coincidan con los datos capturados.

Los documentos solicitados son:

INE o identificación oficial vigente

CURP con código QR

Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses

Credencial escolar vigente

Tira de materias o comprobante de inscripción vigente

Tarjeta de débito o número de cuenta bancaria

Correo electrónico y número de celular

En caso de ser menor de edad, identificación del padre, madre o tutor y documento que acredite parentesco

Además, durante el registro presencial se llenará el estudio socioeconómico y otros diagnósticos emitidos por el SMDIF, los cuales serán considerados para la selección de beneficiarios.

¿Cómo elegirán a los beneficiarios?

La selección tomará en cuenta varios criterios, por lo que cumplir con el registro no garantiza recibir el apoyo. Entre los puntos que revisará el comité están:

Distancia entre el domicilio y la universidad.

Uso de transporte público.

Situación económica del solicitante.

Resultado del estudio socioeconómico.

Condiciones de vulnerabilidad.

Discapacidad o enfermedad.

Mujeres en situación de desigualdad.

Mérito estudiantil.

Los resultados se darán a conocer por medios oficiales del Gobierno Municipal de Tecámac o mediante el correo electrónico registrado durante el proceso.

En caso de ser seleccionado, el apoyo se entregará cada mes por transferencia o depósito bancario. Para conservarlo, la persona beneficiaria deberá acreditar su permanencia escolar con documento vigente.

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