Licencia de conducir sin cita en Edomex: horarios y módulos móviles para tramitarla en fin de semana

A diferencia de otros estados, en el Estado de México la licencia de conducir también puede tramitarse a través de las unidades móviles que recorren distintos municipios. Estas sedes itinerantes acercan el servicio a más personas y, en algunos casos, ofrecen atención incluso los fines de semana, según la Secretaría de Movilidad mexiquense.

Sin embargo, no todas las unidades brindan los mismos servicios. Mientras algunas realizan trámites de primera vez, otras solo atienden renovaciones o duplicados, y los los llamados “cajeros” están habilitados únicamente para ciertas gestiones. Por ello, se recomienda verificar previamente la sede, los horarios y los requisitos para evitar contratiempos o traslados innecesarios.

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¿Dónde tramitarla sin cita?

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, los módulos fijos de licencias de conducir atienden con y sin cita, aunque quienes agendan tienen prioridad. Si se acude sin registro previo, el tiempo de espera dependerá de la demanda del día.

En caso contrario, las unidades móviles, que se instalan por fechas en distintos municipios, atienden a las personas de acuerdo con el momento de llegada. Sin embargo, sus días de operación dependen de la agenda que se actualiza en el sitio oficial de la Secretaría de Movilidad del Edomex, dentro del apartado de Agenda de Unidades Móviles.

Para renovación o duplicado de licencia de servicio particular, también existen cajeros de renovación. Estos operan sin cita y tienen un horario más amplio que los módulos tradicionales.

Horarios para hacer el trámite

Los horarios cambian según el tipo de módulo:

Módulos fijos de licencias: lunes a viernes, de 09:00 a 18:00 horas.

lunes a viernes, de 09:00 a 18:00 horas. Unidades móviles: recepción de documentos de 09:00 a 17:30 horas y servicio hasta las 18:00 horas, de lunes a viernes.

recepción de documentos de 09:00 a 17:30 horas y servicio hasta las 18:00 horas, de lunes a viernes. Unidades móviles en sábado: atención de 09:00 a 12:30 horas, cuando aparecen en la agenda semanal.

atención de 09:00 a 12:30 horas, cuando aparecen en la agenda semanal. Cajeros de renovación: lunes a domingo, de 09:00 a 20:00 horas.

En las unidades móviles, la recepción de documentos termina antes que el servicio, por lo que llegar al cierre puede dejar el trámite pendiente.

Módulos móviles este fin de semana

Para esta semana, incluyendo el fin de semana, la agenda de unidades móviles de servicio particular estarán operando en algunos municipios como:

Zinacantepec

Cocotitlán

Aculco

¿Cuánto cuesta la licencia?

En 2026, el costo depende del tipo de licencia y la vigencia elegida. Para automovilista tipo A y motociclista tipo C, los precios son:

1 año: $777 pesos

$777 pesos 2 años: $1,040 pesos

$1,040 pesos 3 años: $1,390 pesos

$1,390 pesos 4 años: $1,848 pesos

Para la licencia tipo E, de chofer de servicio particular, los costos son:

1 año: $1,017 pesos

$1,017 pesos 2 años: $1,357 pesos

$1,357 pesos 3 años: $1,809 pesos

$1,809 pesos 4 años: $2,410 pesos

El Formato Universal de Pago puede generarse en el portal de Servicios al Contribuyente del Estado de México o directamente en el módulo. Si se paga en línea, el reflejo puede tardar de 24 a 72 horas, si se paga en el módulo, suele acreditarse el mismo día.

Requisitos para primera vez

Para tramitar por primera vez una licencia tipo A o E en Edomex, se deben presentar documentos oficiales y aprobar el examen de conocimientos del Reglamento de Tránsito estatal.

Los requisitos generales son:

Acta de nacimiento o carta de naturalización

CURP actualizada

Identificación oficial vigente con fotografía

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses

Comprobante de pago de derechos

Aprobar el examen de conocimientos

Certificado de No Inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias

En el caso de la licencia tipo C para motociclista, también se pide el Certificado de Competencias EC1631 “Conducción de Motocicleta”, emitido por CONOCER.

Antes de acudir sin cita, hay que confirmar sede, horario, tipo de trámite y vigencia que se va a pagar. También es importante llevar documentos originales, evitar gestores y realizar el trámite únicamente en módulos autorizados por la Secretaría de Movilidad del Estado de México.

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