Es oficial en Puebla: todos estos vehículos ya deben hacer la verificación vehicular desde julio y el reloj corre

El Periódico Oficial del Estado confirmó el nuevo esquema para el segundo semestre de 2026. Los propietarios de vehículos automotores deberán presentarse en un Centro de Verificación Vehicular autorizado, mientras la SMADSOT define los hologramas que corresponden a cada vehículo según su tecnología y año de fabricación.

El programa forma parte de las acciones coordinadas con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) para reducir emisiones contaminantes en la región centro del país. La vigencia de cada holograma cambia según el tipo de motor, por lo que el trámite exige revisar primero la clasificación del vehículo antes de agendar cita.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Qué placas deben hacer la verificación vehicular en Puebla?

El calendario del segundo semestre ya tiene fecha exacta para dos terminaciones. Las placas terminación 5 y 6 verifican durante julio y agosto, de acuerdo con el Programa de Verificación Vehicular Obligatoria publicado por la SMADSOT.

El trámite se organiza dos veces al año conforme al último dígito de la placa de circulación. Cada terminación tiene un periodo asignado dentro del semestre, por lo que confundir la fecha propia con la de otra placa es una de las causas más comunes de multa.

Antes de acudir al centro autorizado conviene confirmar el periodo exacto en el sitio oficial de la SMADSOT. La cita debe agendarse con anticipación, ya que los centros de verificación concentran mayor demanda en los últimos días de cada terminación.

Puebla exige constancia de mantenimiento a autos anteriores a 2022 (Getty Images)

¿Qué pasa si no verificas tu auto en Puebla?

Quien no cumple con la fecha asignada enfrenta consecuencias económicas inmediatas. La multa por verificación extemporánea equivale a veinte UMA, cifra que representa 2 mil 346 pesos con el valor vigente de 117.31 pesos por unidad.

Circular sin el holograma correspondiente también genera sanción en la vía pública. Los agentes de tránsito pueden aplicar la multa por verificación en vía pública, que asciende a 2 mil 263 pesos, un monto independiente al costo regular del trámite.

El descuido entre terminaciones puede salir caro para cualquier conductor. Retrasarse en la cita asignada expone al vehículo a circular sin holograma, y acumular ambas sanciones al mismo tiempo es un riesgo real si no se agenda a tiempo.

¿Qué documentos y hologramas pide la verificación vehicular en Puebla?

El programa vigente clasifica los autos según tecnología y antigüedad. Los hologramas vigentes suman cuatro tipos, cada uno con vigencia distinta según el combustible del vehículo, y la clasificación exacta define el costo final de cada trámite.

El holograma “00” corresponde a unidades nuevas incluidas en el listado de la CAMe. Su vigencia alcanza hasta dos años desde la venta, mientras el holograma exento “E” cubre a los híbridos por un periodo de seis años consecutivos y a los eléctricos de forma permanente.

Los autos con año modelo anterior a 2022 enfrentan un requisito adicional. Deben presentar una constancia de mantenimiento sellada, con vigencia máxima de seis meses o diez mil kilómetros antes de la cita, y el documento debe estar membretado por el taller responsable.

Requisitos para el trámite:

Folio de la cita impreso

Identificación oficial vigente (original y copia)

Tarjeta de circulación (original y copia)

Certificado de la verificación anterior y holograma pegado en el vehículo

Factura, carta factura o contrato de arrendamiento (vehículos nuevos)

Comprobante de pago de multa o autorización de verificación (vehículos extemporáneos)

Costos del trámite en Puebla:

Verificación al público: 628 pesos

Multa por verificación extemporánea: 2 mil 346 pesos

Multa por verificación en vía pública: 2 mil 263 pesos

Holograma tipo exento: 270 pesos

Reposición: 205 pesos

Verificación administrativa: 535 pesos

Constancia de última verificación: 205 pesos

Antes de acudir al centro de verificación, cada conductor debe confirmar su fecha exacta según la terminación de placa y reunir los documentos completos antes de la cita.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.