Trámites jurídicos gratuitos en este Zinacantepec, Edomex: estos son los servicios a los que puedes acceder hasta el 27 de junio

Los vecinos de Zinacantepec tienen a su alcance una jornada jurídica de trámites completamente gratuitos que operará hasta este sábado 27 de junio. La iniciativa corre a cargo de la Consejería Jurídica del Estado de México y atiende en un horario de 9:00 a 15:00 horas, sin necesidad de cita previa.

Las familias del municipio mexiquense pueden resolver en un solo punto varios procedimientos que normalmente implican traslados, filas y costos. Los trámites jurídicos gratuitos en Zinacantepec abarcan desde el Registro Civil hasta orientación legal especializada, y el tiempo para aprovecharlos se agota este fin de semana.

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¿Qué trámites jurídicos gratuitos puedes hacer en Zinacantepec, Edomex?

Las Caravanas por la Justicia Social del Estado de México concentran en un solo punto los siguientes servicios sin costo:

Trámites del Registro Civil

Asesorías jurídicas

Servicios de mediación

Elaboración de testamentos

Regularización documental

Cada uno de estos procedimientos es gratuito para los residentes de Zinacantepec durante la vigencia de la jornada. No se requiere pago ni gestión previa para acceder a la orientación especializada disponible en el módulo de atención.

Los trámites de Registro Civil incluyen actas de nacimiento, matrimonio y defunción, documentos que con frecuencia generan gastos de traslado o trámite en ventanillas municipales. La regularización documental beneficia principalmente a familias sin escrituras o con documentos incompletos, situación común en zonas periféricas del Estado de México.

La asesoría jurídica gratuita permite a los ciudadanos conocer sus derechos en materia civil, familiar y patrimonial sin contratar un abogado particular. El servicio de mediación resuelve conflictos entre particulares de forma extrajudicial, lo que reduce tiempos y evita procesos judiciales costosos.

¿Dónde y cuándo están disponibles los trámites gratuitos en Zinacantepec?

Las Caravanas por la Justicia Social permanecen en Zinacantepec hasta el sábado 27 de junio de 2026. La jornada forma parte de una estrategia de la Consejería Jurídica del Estado de México para acercar servicios a municipios con menor acceso a estos procedimientos. Los trámites jurídicos gratuitos en Edomex se realizan sin intermediarios y con personal especializado en cada área de servicio.

Llevar identificación oficial y documentos relacionados con el trámite específico que se requiera es indispensable para agilizar la atención. Los servicios se dirigen especialmente a sectores con mayores dificultades para realizar estos procedimientos por cuenta propia.

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