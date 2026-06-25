Es oficial: Edomex negará la licencia de conducir a quienes no presenten este certificado gratuito

Tramitar la licencia de conducir en el Estado de México implica reunir varios documentos, pero existe un requisito que la mayoría de los conductores ignora por completo. Este documento es gratuito y se obtiene en línea, aunque su ausencia frena el proceso desde la primera ventanilla.

Sin él, la Secretaría de Movilidad del Edomex rechaza el trámite sin excepción, sin importar si el ciudadano lleva el resto de la documentación en regla. El certificado en cuestión lo emite una dependencia federal distinta a la de movilidad, y su obtención toma minutos si se hace por internet.

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¿Qué es el certificado del RNOA y por qué lo pide el Edomex para la licencia de conducir?

El documento que bloquea el trámite es el Certificado de No Inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (RNOA), emitido por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). Su lógica es clara: el Estado de México condiciona la expedición de licencias a que el solicitante no tenga deudas de pensión alimenticia registradas a nivel federal.

El certificado se descarga de forma gratuita en rnoa.dif.gob.mx, el portal oficial del DIF, sin costo ni cita previa. Aplica de forma obligatoria para la licencia tipo A (automovilista) y la tipo E (chofer de servicio particular), y su ausencia invalida cualquier otro documento que el ciudadano presente.

La medida responde a una política nacional que busca que las autoridades estatales verifiquen el cumplimiento de obligaciones alimentarias antes de otorgar documentos oficiales. El Edomex la adoptó como condición obligatoria para cualquier trámite de licencia de conducir, independientemente del tipo o la vigencia solicitada.

Cómo sacar tu licencia de conducir en Edomex fácil y cerca de tu casa El Certificado de No Inscripción en el RNOA es obligatorio para tramitar licencia en el Edomex. (Getty Images)

Licencia de conducir 2025 en Edomex Las personas que no cumplan con la pensión alimenticia no podrán tramitar la licencia de conducir este 2025 (Yael Toribio/adn40)

Requisitos completos y costos de la licencia de conducir en el Estado de México

Además del certificado del RNOA, la Secretaría de Movilidad del Edomex exige el siguiente paquete de documentos para tramitar la licencia tipo A o tipo E por primera vez:

Acta de nacimiento o carta de naturalización

o carta de naturalización CURP actualizada y certificada por RENAPO

y certificada por RENAPO Identificación oficial vigente con fotografía

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses

Aprobación del examen de conocimientos del Reglamento de Tránsito estatal

del Reglamento de Tránsito estatal Certificado de No Inscripción en el RNOA, gratuito en rnoa.dif.gob.mx

en el RNOA, gratuito en rnoa.dif.gob.mx Comprobante de pago de derechos (Formato Universal disponible en sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion)

Los costos varían según la vigencia elegida. La licencia tipo A va de $777 pesos por un año hasta $1,848 pesos por cuatro años; la tipo E, de $1,017 pesos anuales a $2,410 pesos por cuatro años.

El trámite se realiza en módulos fijos o en unidades móviles que recorren municipios de lunes a viernes de 9:00 a 17:30 horas, y los sábados de 9:00 a 12:30 horas.

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