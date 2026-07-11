El municipio de Querétaro que está dando 100% de descuento en multas y recargos en julio 2026: los requisitos que debes cumplir

Miles de familias y negocios en Querétaro arrastran adeudos atrasados de impuesto predial, traslado de dominio y licencias municipales. Corregidora abre una ventana fiscal temporal para quienes buscan ponerse al corriente sin recargos antes de que julio llegue a su fin.

El programa aplica a distintos trámites municipales, pero las condiciones varían según el trámite elegido por el contribuyente. Conocer el mecanismo correcto evita perder el beneficio disponible por errores en el método de pago.

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¿Qué beneficios fiscales ofrece Corregidora en julio de 2026?

El municipio de Corregidora otorga un descuento total en accesorios fiscales para quienes deben impuesto predial, traslado de dominio, fusión o subdivisión de predios. El beneficio elimina el 100 por ciento de multas y recargos acumulados, aunque el contribuyente conserva la obligación de pagar el impuesto base correspondiente.

El municipio condiciona el beneficio al pago digital, por lo que las ventanillas físicas no aplican para este esquema en particular. El trámite se realiza a través del portal oficial corregidoraenlinea.gob.mx, donde el contribuyente ingresa su clave catastral para consultar el adeudo actualizado.

La Tesorería municipal busca regularizar miles de claves catastrales atrasadas durante julio, según el histórico de campañas similares en años anteriores. Corregidora recuerda que el descuento aplica solo en julio y que los adeudos posteriores a este mes vuelven a generar recargos ordinarios.

Corregidora perdona el 100% de multas y recargos en predial. (@MoreliaGob/Twitter)

¿Cómo se regulariza la licencia de funcionamiento en Corregidora?

Corregidora también ofrece condiciones especiales para negocios con adeudos en su licencia municipal de funcionamiento vigente. A diferencia del predial, este trámite exige que el pago se realice de forma presencial.

El contribuyente debe acudir a un Centro de Atención Municipal para tramitar la regularización de su licencia. Ahí, el personal revisa el estatus del negocio y calcula el monto final con el descuento correspondiente.

Quienes buscan aprovechar el beneficio deben llevar su cédula de identificación fiscal y comprobantes de pagos anteriores al CAM asignado. Corregidora recomienda evitar los últimos días del mes para prevenir filas y quedar fuera del plazo.

Requisitos y pasos para aprovechar el beneficio en Corregidora:

Ingresa a corregidoraenlinea.gob.mx con tu clave catastral a la mano

Verifica el monto actualizado sin multas ni recargos aplicados

Realiza el pago exclusivamente en línea antes de que termine julio

Para licencias de funcionamiento, acude a un CAM con tus documentos

Guarda tu comprobante de pago como respaldo del trámite

Corregidora invita a los contribuyentes rezagados a resolver su situación antes de que el beneficio expire.

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