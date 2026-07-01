Estos son los autos que menos gasolina gastan en México 2026

El precio de la gasolina no da señales de bajar, y cada viaje al trabajo se traduce en pesos que salen del bolsillo. Para los conductores mexicanos que buscan reducir ese gasto sin renunciar a su auto, el rendimiento de combustible se convierte en el factor decisivo al momento de elegir un vehículo. Hay opciones en el mercado que superan los 20, 25 y hasta 30 kilómetros por litro.

No todos los autos eficientes pertenecen al segmento híbrido o eléctrico. Algunos modelos de combustión tradicional también figuran entre los más ahorradores de gasolina en México para 2026, y sus precios los hacen accesibles para gran parte de los compradores. La diferencia entre un auto eficiente y uno que no lo es puede representar miles de pesos al año en combustible.

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¿Cuáles son los autos que menos gasolina gastan en México en 2026?

Una revisión de los sitios oficiales de los fabricantes y la comparación de rendimiento por kilómetro permite identificar los modelos más eficientes disponibles actualmente en el mercado mexicano. Estos son los cinco vehículos con mejor rendimiento de gasolina:

Hyundai Grand i10 Sedán 2026: motor 1.2L de 4 cilindros, 83 caballos de fuerza y 84 lb-pie de torque. Rinde 23.64 km por litro .

motor 1.2L de 4 cilindros, 83 caballos de fuerza y 84 lb-pie de torque. Rinde . Chevrolet Aveo Sedán 2026: motor 1.5L de 4 cilindros, 98 caballos de fuerza y 105 lb-pie de torque, disponible con transmisión manual o automática CVT. Alcanza hasta 27.3 km/l en carretera .

motor 1.5L de 4 cilindros, 98 caballos de fuerza y 105 lb-pie de torque, disponible con transmisión manual o automática CVT. Alcanza . Suzuki Swift Boostergreen 2026: híbrido ligero con motor Z12E y asistencia eléctrica en los momentos de mayor consumo. Registra hasta 29.6 km/l en carretera según datos del fabricante.

híbrido ligero con motor Z12E y asistencia eléctrica en los momentos de mayor consumo. Registra según datos del fabricante. Toyota Prius 2026: híbrido con motor 1.8L de 4 cilindros, 97 caballos de fuerza y 105 lb-pie de torque. Su rendimiento llega a 31.12 km/l en carretera .

híbrido con motor 1.8L de 4 cilindros, 97 caballos de fuerza y 105 lb-pie de torque. Su rendimiento llega a . Chevrolet Onix 2026: motor turbo de 1.0L, 116 caballos de fuerza y 129 lb-pie de torque. Es el modelo más eficiente de la lista con hasta 31.6 km/l.

Hyundai Del Grand i10 al Onix: los cinco autos con mejor rendimiento de combustible en México para 2026 y lo que rinden por litro. (Hyundai)

El Onix y el Prius lideran el ranking, aunque representan filosofías distintas: uno es turbo de gasolina y el otro es híbrido. Ambos superan los 31 kilómetros por litro en condiciones de carretera, un dato que los separa del resto del segmento y los posiciona como referentes de eficiencia en México.

La diferencia entre el modelo menos eficiente de esta lista y el más eficiente es de casi ocho kilómetros por litro. En un conductor que recorre 1,500 km al mes, esa brecha equivale a varios cientos de pesos en ahorro mensual, dependiendo del precio de la gasolina en su estado. Esa cifra, multiplicada por doce meses, representa un ahorro anual que no es menor.

¿Cómo ahorrar más gasolina sin cambiar de auto en México?

Elegir un vehículo eficiente es solo el primer paso. Los hábitos de manejo tienen un impacto directo en el consumo de combustible, y algunos ajustes simples pueden mejorar el rendimiento de cualquier auto, incluso de los modelos que no aparecen en esta lista. Estos cuatro hábitos marcan la diferencia al final del mes:

Mantén una velocidad constante: acelerar y frenar de forma brusca eleva el consumo de gasolina de manera significativa. Conducir a velocidad uniforme reduce ese gasto.

acelerar y frenar de forma brusca eleva el consumo de gasolina de manera significativa. Conducir a velocidad uniforme reduce ese gasto. Revisa la presión de las llantas: los neumáticos desinflados obligan al motor a trabajar más, lo que se traduce directamente en mayor consumo.

los neumáticos desinflados obligan al motor a trabajar más, lo que se traduce directamente en mayor consumo. Reduce el peso extra: cada kilogramo adicional en el auto exige más esfuerzo al motor. Vaciar la cajuela de objetos innecesarios es una medida sencilla con impacto real.

cada kilogramo adicional en el auto exige más esfuerzo al motor. Vaciar la cajuela de objetos innecesarios es una medida sencilla con impacto real. Planifica tus rutas: combinar varios destinos en un mismo recorrido elimina viajes innecesarios y reduce el tiempo que el motor permanece encendido sin avanzar.

Aplicar estos hábitos junto con la elección de un auto eficiente multiplica el ahorro. El precio de la gasolina escapa al control del conductor mexicano, pero el rendimiento del vehículo y la forma de manejarlo no.

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