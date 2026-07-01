Si no verificaste tu auto antes del 30 de junio en CDMX, esto es lo que te cobrarán ahora

El plazo para la verificación vehicular 2026 en la Ciudad de México venció el 30 de junio, y quienes no completaron el trámite a tiempo ahora tienen una deuda pendiente con las autoridades capitalinas. La multa por verificación extemporánea ya aplica para todos los propietarios que no obtuvieron su constancia aprobatoria antes de que cerrara el periodo semestral.

La Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX establece que incumplir con este trámite obligatorio tiene un costo que supera los dos mil pesos, y no se trata del único escenario posible: si el conductor no regulariza su situación dentro del plazo que otorga la primera multa, el monto escala de forma significativa. La cifra exacta, los supuestos de prórroga y las condiciones para evitar una sanción mayor se detallan a continuación.

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¿Cuánto cuesta la multa por no verificar el auto a tiempo en CDMX?

La Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México fija la multa por verificación extemporánea en 20 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a 2 mil 346.20 pesos con el valor diario vigente de $117.31 pesos para 2026. El pago de esta sanción no sustituye al trámite: el propietario debe verificar su vehículo de todas formas dentro de los 30 días naturales siguientes al pago para regularizar su situación ante las autoridades capitalinas.

Si el automovilista no obtiene una constancia de verificación aprobatoria dentro de ese plazo de 30 días, la multa escala al doble: 40 UMAs vigentes, es decir, 4 mil 692 pesos. Con ese segundo pago, las autoridades otorgan un nuevo periodo de 30 días naturales para aprobar la verificación de emisiones vehiculares, pero el costo acumulado ya representa una carga económica considerable para cualquier bolsillo.

Para dimensionar el impacto, los 2 mil 346 pesos de la primera multa equivalen aproximadamente a 7 días del salario mínimo general vigente desde el 1 de enero de 2026, que es de 315.04 pesos diarios en la zona general del país. En la Zona Libre de la Frontera Norte, donde el salario diario asciende a 440.87 pesos, el peso relativo de la sanción es menor, pero sigue representando más de cinco jornadas laborales completas.

Si no verificas en 30 días tras pagar la primera multa, CDMX te cobra 4 mil 692 pesos por 40 UMAs. (PeopleImages/Getty Images/iStockphoto)

¿Hay prórrogas para la verificación vehicular en CDMX en 2026?

La Ciudad de México contempla supuestos específicos de prórroga que permiten a ciertos automovilistas evitar la multa extemporánea si se encuentran en una situación justificada. El primero aplica cuando el vehículo fue rechazado durante los últimos siete días del periodo que le correspondía verificar; el segundo, cuando la unidad estuvo involucrada en algún incidente que justifique una ampliación del plazo ante las autoridades competentes.

En ambos casos, las autoridades revisan cada situación de manera individual para determinar si se cumplen los requisitos establecidos, por lo que no existe una autorización automática. El propietario debe acreditar las condiciones que motivan su solicitud y esperar resolución antes de asumir que la prórroga le aplica, ya que actuar sin confirmación oficial puede derivar en la aplicación de la multa de todas formas.

Si tu vehículo no entra en ninguno de estos supuestos y el plazo ya venció, la recomendación es pagar la multa de 20 UMAs a la brevedad y agendar la verificación dentro de los 30 días siguientes para no caer en la segunda sanción de 40 UMAs. Postergar el trámite solo incrementa el costo total y puede generar complicaciones adicionales al circular con documentación vehicular irregular en la capital.

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