Confirmado en Puebla: desde julio todas estas placas están obligadas a realizar la verificación vehicular

El Programa de Verificación Vehicular Obligatoria para el Segundo Semestre de 2026 en Puebla establece que los vehículos con placas terminadas en 5 y 6 deben verificar durante los meses de julio y agosto, según consta en el calendario oficial publicado en el portal de la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial del estado.

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¿Cuál es el calendario completo de verificación vehicular en Puebla para el segundo semestre 2026?

El calendario de verificación vehicular en Puebla por terminación de placa es el siguiente:

5 y 6: julio - agosto

julio - agosto 7 y 8: agosto - septiembre

agosto - septiembre 3 y 4: septiembre - octubre

septiembre - octubre 1 y 2: octubre - noviembre

octubre - noviembre 9 y 0: noviembre - diciembre

Conforme a este orden, los automovilistas de Puebla con vehículos con placas terminadas en 5 y 6 están obligados a realizar el trámite entre julio y agosto. Quienes no realicen la verificación dentro del plazo establecido pueden recibir sanciones económicas.

¿Cuánto cuesta la verificación vehicular en Puebla y cuál es la multa por no hacerla?

Conforme a la información oficial, los costos vigentes 2026 para la verificación vehicular en Puebla son:

Verificación al público : $628

: $628 Holograma tipo exento: $270

$270 Reposición: $205

$205 Verificación administrativa: $535

$535 Constancia de última verificación: $205

$205 Multa de verificación en vía pública: $2,263

$2,263 Multa de verificación extemporánea: $2,346

El directorio de Centros de Verificación Vehicular Autorizados en los distintos municipios de Puebla está disponible en el portal oficial de la Secretaría de Medio Ambiente del estado.

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