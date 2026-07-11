¡Fuga de reos en Sonora! Autoridades despliegan un fuerte operativo de búsqueda

¡Fuga de reos! La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Sonora confirmó este sábado, la evasión de varios internos de un Centro de Reinserción Social (Cereso) del Estado, que provocó la activación de un amplio operativo para localizar y recuperar a los prófugos.

Mediante un comunicado oficial, el Sistema Estatal Penitenciarrio informó que la fuga fue detectada de madera inmediata, por lo que se implementaron los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de incidentes.

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Se fugan reos de un Centro de Reinserción Social en Sonora; la Secretaría de Seguridad del estado realiza un operativo https://t.co/JM9Z55URWM — adn Noticias (@adnnoticiasmx) July 11, 2026

¿Que informó la SSPC sobre la fuga de reos en Sonora?

Las autores señalaron que corporaciones de los tres niveles de gobierno participan en las labores de búsqueda mientras se desarrollan las investigaciones para esclarecer cómo ocurrió la fuga de reos.

Como parte del despliegue de seguridad, también se realizaron detonaciones sisuasivas con arma de fuego, una medida utilizada para reforzar el control de la situación, además de apoyar a las acciones operativas.

Hasta el momento, la dependencia no ha precisado el número de personas que lograron escapar, ni ha revelado de la identidad de los internos o el Centro de Eeinserción Social, donde sucedió este incidente.

#ultimahora en Hermosillo Sonora se dio la fuga de 3 internos del cereso #2, hasta el momento siguen los operativos que buscan su localización y re aprehensión, personal del cereso se percató de la fuga al pase de lista en el taller de carpintería. pic.twitter.com/7mokERkK9j — Fuentes de inteligencia (@fuentesdeinteli) July 11, 2026

La SSPC Sonora indico que todas las autoridades permanecen concentradas en las acciones de recaptura, al tiempo que se llevan a cabo las diligencias para determinar las circunstancias de la fuga, además de establecer posibles responsables.

La dependencia aseguro que mantendrá informada a la población conforme existan avances oficiales del caso, mientras tanto las autoridades exhortaron a la ciudadanía a consultar únicamente información difundida por canales oficiales, esto con el fin de evitar rumores de versiones no confirmadas que puedan generar pánico y desinformación.

La fuga de internos en un penal representa un reto para las autoridades de seguridad, ¿consideras que deben reforzarse los protocolos de vigilancia en los centros penitenciados del país?

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