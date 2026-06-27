Confirmado en Aguascalientes: desde julio todas estas placas están obligadas a realizar la verificación vehicular

El calendario de verificación vehicular en Aguascalientes continúa su programación mensual, y en esta ocasión, serán los automovilistas con terminación de placa número 7 los que tendrán que realizar este proceso durante julio.

No cumplir en tiempo, de acuerdo con autoridades hidrocalidas, puede traducirse en multas y en la imposibilidad de realizar otros trámites vehiculares.

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¿Qué placas deben verificar en julio?

El programa de verificación en Aguascalientes funciona con base en el último dígito de la placa. A cada número le corresponde un mes específico del año:

1 verifica en enero

2 en febrero

3 en marzo

4 en abril

5 en mayo

6 en junio

7 en julio

8 en agosto

9 en septiembre

0 en octubre

Es decir, si la placa termina en 7, julio será el mes para realizar la verificación vehicular.

¿Qué otras placas deben verificar en julio?

En Aguascalientes, y durante julio, estos vehículos también deberán realizar el proceso de verificación:m

Transporte público y vehículos de carga (verificación cuatrimestral): Los camiones, combis, vehículos de alquiler por plataformas como Uber o DiDi, y unidades de carga con 3.5 toneladas o más verifican tres veces al año. Julio forma parte de su segundo periodo, que abarca junio y julio, sin importar la terminación de la placa.

Vehículos de uso intensivo (verificación semestral): Las placas 1 y 2 tienen julio como su segundo periodo de verificación semestral, ya que su primer periodo fue en enero.

¿Cuánto cuesta la verificación vehicular en Aguascalientes?

El costo varía según el tipo de motor: 435 pesos para vehículos de gasolina o gas, y 585 pesos para los que funcionan de ignición a diésel.

Hay descuentos disponibles que vale la pena aprovechar. Si se acude durante los primeros 15 días del mes que corresponden, se obtiene un 10% de descuento. Además, los propietarios mayores de 65 años o con placas para personas con discapacidad tienen derecho a un 20% de reducción en el costo.

¿Qué documentos se deben llevar?

Para completar el trámite sin contratiempos, se deberán presentar los siguientes documentos:

Tarjeta de circulación vigente en original y copia

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte o cédula profesional) en original y copia

Certificado de verificación anterior, en caso de no ser la primera vez

El vehículo debe presentarse circulando por sí mismo y en buenas condiciones mecánicas.

¿Dónde puedes verificar en Aguascalientes?

El estado cuenta con 31 centros de verificación vehicular distribuidos en el territorio, y no es obligatorio agendar cita previa, aunque sí se recomienda revisar los horarios de atención de cada centro antes de acudir.

También se puede consultar el calendario y agendar cita en el portal oficial del gobierno estatal en aguascalientes.gob.mx.

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