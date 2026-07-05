Infonavit 2026: estos son los requisitos para obtener un crédito para una casa con solo 100 puntos

Llegar a la cantidad de 100 puntos en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) es una gran noticia: significa que ya se cumple con el requisito principal para solicitar un crédito.

Sin embargo, y como parte del proceso para obtener un patrimonio, el siguiente paso es la revisión del instituto, que confirma datos como empleo vigente, ahorro disponible, documentos completos y capacidad de pago, para dejar todo listo antes de autorizar el crédito.

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¿Qué revisa Infonavit además de los 100 puntos?

Los 100 puntos funcionan como una referencia dentro de la precalificación del Infonavit. Con ese dato, el sistema puede mostrar si la persona ya está en condiciones de iniciar el trámite, pero después se revisan otros elementos del perfil laboral y financiero.

Entre los factores que pueden influir están:

Relación laboral vigente

Saldo en la Subcuenta de Vivienda

Historial laboral

Capacidad de pago

Documentos completos

Tipo de crédito que se quiere solicitar

Además, Infonavit señala que cada crédito puede tener condiciones propias, por lo que el monto y los requisitos deben revisarse directamente en la precalificación oficial. Para consultar este servicio, se pide el Número de Seguridad Social y el lugar donde se usará el crédito.

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¿Qué requisitos debes cumplir antes de pedir el crédito?

Antes de iniciar la solicitud, la persona trabajadora debe revisar si cumple con las condiciones básicas del crédito. Para comprar vivienda, Infonavit señala como requisitos:

Ser derechohabiente con relación laboral vigente

Estar registrado en una Afore

Tener registros biométricos actualizados

Autorizar la consulta al Buró de Crédito

No tener un crédito vigente con Infonavit

Entrar a Mi Cuenta Infonavit para conocer monto disponible y requisitos

También se debe realizar el curso gratuito Saber más para decidir mejor. De acuerdo con el Centro de Ayuda de Infonavit, este curso tiene cuatro módulos y el apartado de Educación Financiera es requisito obligatorio para obtener la constancia y ejercer el derecho a crédito.

¿Cómo saber cuánto te puede prestar Infonavit?

El monto no depende solo de los puntos. Infonavit indica que la cantidad máxima se consulta en Mi Cuenta Infonavit, dentro de la sección de precalificación y puntos. En el crédito tradicional, el instituto señala que puede prestar hasta 2 millones 935 mil 002 pesos con 35 centavos, aunque la cantidad final depende de la capacidad de pago.

También influyen el salario, la edad, el ahorro acumulado y el plazo elegido. En algunos esquemas, el plazo puede ir de uno a 30 años, pero la suma de edad más plazo no debe rebasar 70 años en hombres y 75 años en mujeres.

¿Para qué puede usarse un crédito Infonavit?

El crédito no solo sirve para comprar una vivienda nueva. De acuerdo con los formatos oficiales de solicitud, también puede usarse para:

Comprar una vivienda

Comprar terreno

Comprar terreno y construir

Construir vivienda

Reparar, ampliar o mejorar

Comprar y mejorar una vivienda

Pagar una hipoteca o pasivo de vivienda

Para evitar fraudes, el trámite debe hacerse solo en canales oficiales. Infonavit atiende en Mi Cuenta Infonavit, Centros de Servicio e Infonatel: 55 9171 5050 desde la Ciudad de México y 800 008 3900 desde el interior del país.

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