Más de 537 mil viviendas en Veracruz no tienen escrituras: la iniciativa que busca agilizar el trámite

Ser propietario de una casa o vivir en ella durante años no siempre garantiza tener certeza legal sobre ella. Este es el caso de Veracruz, donde muchas familias habitan viviendas heredadas, donadas o construidas en terrenos que nunca concluyeron su proceso de escrituración.

El rezago alcanza 537 mil 853 viviendas sin escrituras propias, de acuerdo con datos retomados de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu). Ante este panorama, en el Congreso local se presentó una iniciativa que busca simplificar los procesos de regularización, reducir la duplicidad de trámites y facilitar que más familias puedan obtener certeza jurídica sobre sus propiedades.

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¿Qué propone la iniciativa en Veracruz para el problema de las casas sin escritura?

La diputada local Elizabeth Morales García, del Partido del Trabajo, presentó una iniciativa para crear el Sistema Estatal de Regularización y Consolidación Patrimonial del Estado de Veracruz.

La propuesta contempla la coordinación entre:

Municipios

Gobierno del Estado

Congreso local

Catastros municipales

Registro Público de la Propiedad

Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS)

otras instituciones que participan en los procesos de regularización

Uno de los principales objetivos es que estas dependencias trabajen de manera articulada para compartir información, integrar un solo expediente por vivienda y evitar que las familias deban presentar la misma documentación en distintas oficinas durante el trámite.

¿Qué cambiaría esta reforma para las familias de Veracruz?

En caso de aprobarse, la iniciativa no otorgaría automáticamente las escrituras de una vivienda, pero sí plantea un procedimiento más ordenado para quienes buscan regularizar su patrimonio.

La intención es reducir la repetición de trámites, mejorar la comunicación entre las autoridades involucradas y dar seguimiento a cada expediente durante todo el proceso. Con ello, las familias podrían enfrentar un procedimiento más claro y con menos obstáculos administrativos para obtener la certeza jurídica de sus inmuebles.

De acuerdo con la información presentada por la legisladora, hasta ahora se ha avanzado en la regularización de mil 743 lotes habitacionales en Veracruz.

Agilizar trámites de escrituración de viviendas en Veracruz, propone diputada

Más información 👉 https://t.co/pKZOqmypbb pic.twitter.com/nE5RTWLxpk — Congreso de Veracruz (@legisver) June 23, 2026

¿Por qué hay tantas viviendas sin escrituras en Veracruz?

De acuerdo con el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS), la regularización permite brindar seguridad jurídica a las familias que habitan terrenos sin documentación legal. Entre las principales causas por las que una vivienda permanece sin escrituras se encuentran:

Procesos legales prolongados.

Falta de información sobre el trámite.

Predios heredados o donados entre familiares.

Falta de recursos para cubrir los costos de escrituración.

Aunque muchas personas han vivido durante años en estos inmuebles, la ausencia de escrituras puede dificultar la defensa legal de la propiedad. Además, la Guía para la regularización y escrituración del suelo y la vivienda del INSUS señala que la escrituración es el acto jurídico que otorga validez legal a la propiedad y puede realizarse mediante el propio instituto o a través de un notario público.

¿Cuánto cuesta escriturar una vivienda en Veracruz?

De acuerdo con el Colegio Nacional del Notariado Mexicano, el costo de la escritura de compraventa de una vivienda puede representar entre 4% y 7% del valor total del inmueble. La mayor parte de este monto corresponde al pago de impuestos y derechos, aunque el costo final depende del valor de la propiedad, su ubicación y los trámites registrales.

También deben cubrirse honorarios notariales e impuestos por adquisición de inmuebles, que pueden oscilar entre 0.02% y 6.5% del valor del bien. A ello se suma la inscripción en el Registro Público de la Propiedad, cuyo costo puede variar entre 700 y 17 mil pesos, dependiendo del tipo de inmueble.

¿Cuál es el primer paso para iniciar la escrituración en Veracruz?

Antes de iniciar cualquier trámite o realizar pagos, es recomendable identificar la situación jurídica de la vivienda. No es el mismo procedimiento para un terreno heredado, una donación, una compraventa o un predio ubicado en un asentamiento irregular.

Cuando se trata de una compraventa, herencia o donación, el trámite generalmente comienza ante una notaría. Si el inmueble forma parte de un asentamiento irregular, las familias pueden acudir al municipio correspondiente o verificar si su caso puede atenderse mediante los programas del INSUS.

¿Qué documentos pueden pedir para escriturar en Veracruz?

El trámite de escrituración se realiza ante una notaría, donde se revisa la situación legal del inmueble y se integra el expediente. Entre los documentos que pueden solicitarse se encuentran:

Identificación oficial.

Título de propiedad anterior.

Comprobantes de pago de servicios municipales.

Plano de ubicación del predio.

Documentos que acrediten la compraventa, donación o posesión.

Una vez reunida la documentación, el notario elabora la escritura, convoca a las partes para su firma y presenta el documento ante el Registro Público de la Propiedad. La vivienda adquiere plena validez jurídica frente a terceros una vez que queda inscrita en dicho registro.

Antes de iniciar cualquier gestión, también es recomendable confirmar que el predio puede regularizarse. Para recibir orientación, el INSUS pone a disposición el correo atencion_ciudadana@insus.gob.mx, mientras que el Registro Público de la Propiedad de Veracruz brinda atención en los teléfonos 228 818 8238, 228 817 2667 y 228 818 8327.

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