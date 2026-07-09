Beca Rita Cetina de primaria: si no recoges la tarjeta antes de este día de julio, tu hijo se quedará sin los $2,500 de agosto

Miles de madres, padres y tutores se encuentran actualmente en el periodo de entrega de la Tarjeta del Banco del Bienestar para la Beca Rita Cetina de primaria, un paso indispensable para poder recibir el apoyo económico de 2 mil 500 pesos destinado a la compra de útiles y uniformes escolares.

Sin embargo, no todas las familias pueden acudir en la fecha que les corresponde para recoger el plástico. Esta situación ha generado una de las dudas más frecuentes del programa: qué pasa si no se recoge la tarjeta a tiempo y si el depósito de agosto se pierde o se retrasa.

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¿Qué pasa si no recoges la tarjeta antes de que termine julio?

La entrega de tarjetas para la Beca Rita Cetina inició el 18 de mayo y concluirá el 31 de julio, fecha en la que termina el periodo ordinario para recibir el medio de pago del Banco del Bienestar.

Si una familia no acude el día asignado o dentro del periodo establecido, aún podrá recoger la tarjeta posteriormente en módulos u oficinas de atención, donde se programan entregas extemporáneas.

Sin embargo, también se ha advertido que si la tarjeta no se entrega dentro del periodo previsto, el pago programado para agosto no se estaría generando, lo que puede afectar el primer depósito del apoyo.

¿Qué debes hacer si no pudiste acudir?

No haber recogido la tarjeta en la fecha indicada no significa la pérdida del apoyo, pero sí implica que será necesario reprogramar la entrega del plástico.

Las autoridades recomiendan acudir a la oficina de Becas para el Bienestar o al Centro de Atención más cercano para conocer el procedimiento correspondiente.

Antes de acudir, es importante tener en cuenta lo siguiente:

Consultar la sede o módulo que corresponde al beneficiario

Llevar identificación oficial y documentos solicitados

Verificar que la CURP del estudiante esté certificada

Confirmar que los datos escolares estén correctos.

Dar seguimiento a los avisos de la Coordinación Nacional de Becas.

Si la tarjeta de la Beca Bienestar ya fue entregada, el saldo puede consultarse en cajero, por teléfono al 800 900 2000 o en la app del Banco del Bienestar Móvil. También sigue la entrega para quienes no acudieron por ella en la fecha asignada. pic.twitter.com/dRdpYODtFv — Avisos Bienestar (@avisosbienestar) July 4, 2026

Documentos necesarios para recoger la tarjeta

Para recoger la Tarjeta del Banco del Bienestar, las personas responsables del registro de las y los estudiantes deberán presentar la siguiente documentación cuando sean convocados:

Documentos de la madre, padre, tutora o tutor:

Identificación oficial en original y copia

Copia del acta de nacimiento

Copia de la CURP

Copia del comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a 6 meses

Documentos de la o el alumno:

Copia del acta de nacimiento

Copia de la CURP

¿Se pierde el apoyo económico de 2 mil 500 pesos?

La información proporcionada por personal de Programas del Bienestar deja en claro que el depósito no se perderá si la tarjeta no se recoge. Sin embargo, este se podría retrasar hasta el siguiente período de depósito.

Aunque el período exacto suele revelarse semanas antes de cada entrega, el siguiente pago se realizaría en el mes de octubre, correspondiente al período septiembre-octubre. Para quienes no puedan recoger su tarjeta antes del 31 de julio o en los períodos extemporáneos, "corren el riesgo" de recibir un doble depósito hasta el mes de octubre.

¿Cuándo depositan los 2 mil 500 pesos de la Beca Rita Cetina?

De acuerdo con la información del programa, el apoyo de 2 mil 500 pesos para útiles y uniformes escolares está previsto para dispersarse durante el mes de agosto. El calendario previsto quedaría de esta manera:

Lunes 3 de agosto: A-B

Martes 4 de agosto: C

Miércoles 5 de agosto: D-E-F

Jueves 6 de agosto: G

Viernes 7 de agosto: H-I-J-K-L

Lunes 10 de agosto: M

Martes 11 de agosto: N-Ñ-O-P-Q

Miércoles 12 de agosto: R

Jueves 13 de agosto: S

Viernes 14 de agosto: T-U-V-W-X-Y-Z

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