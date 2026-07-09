Accidente múltiple en la autopista México-Pachuca deja lesionados; bloqueos en carreteras paralizan circulación

Los bloqueos continúan en carreteras del país y afectan la circulación de miles de conductores sobre todo en la México-Cuernavaca, México-Querétaro y La Tinaja-La Isla, por lo que te recomendamos salir con anticipación rumbo a tu destino.

La tormenta negra registrada en varios estados provocó graves inundaciones en vialidades importantes, y para agilizar el paso de vehículos se movilizó personal de tránsito y desazolve.

¿Qué pasó en la autopista México-Pachuca?

Se reportan al menos tres personas lesionadas tras un choque en el que se vieron involucrados tres vehículos en el km 23+200 en dirección Pachuca.

¿En qué carreteras y autopistas hay bloqueos?