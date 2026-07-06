Últimos días en Tabasco: el 8 de julio cierra el apoyo de $18,000 pesos para hombres que cumplan estos requisitos y así puedes registrarte

Tabasco enfrenta la recta final de un trámite dirigido a un grupo específico de adultos mayores, mientras la Secretaría de Bienestar estatal reporta avances en los 17 municipios de la entidad. Miles de solicitantes buscan cumplir con los requisitos exigidos antes de que se agote el plazo disponible para este beneficio.

El programa conocido como Bienestar y Plenitud otorga un apoyo económico bimestral y directo a hombres de 63 y 64 años que residen en Tabasco. Las autoridades estatales insisten en que el trámite es gratuito y no requiere intermediarios ni pagos para completar el registro.

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¿Qué requisitos debes cumplir en Tabasco para el apoyo de $18,000 pesos?

En Tabasco, el programa Bienestar y Plenitud aplica únicamente a un perfil muy específico de la población. Las autoridades locales piden que los interesados cumplan con cada uno de los criterios antes de acudir a los módulos de atención, ya que la revisión de expedientes es estricta.

Quien busque el beneficio en Tabasco debe presentar toda la documentación exigida en original y copia dentro del periodo señalado. La Secretaría de Bienestar detalla los siguientes puntos como indispensables para completar el registro:

Ser hombre de entre 63 y 64 años de edad

Radicar de forma permanente en el estado de Tabasco

Identificación oficial vigente

Acta de nacimiento legible

CURP actualizada

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses

El incumplimiento de alguno de estos puntos impide la incorporación al padrón de beneficiarios en Tabasco. Por ello, la dependencia recomienda revisar la vigencia de cada documento y acudir con copias completas para evitar contratiempos en la ventanilla.

¿Cómo registrarte en el programa Bienestar y Plenitud en Tabasco?

El registro para Bienestar y Plenitud se realiza exclusivamente de forma presencial en Tabasco. Los interesados deben acudir a la oficina correspondiente dentro de la fecha límite, ya que no existe modalidad en línea para este trámite.

Para completar el proceso en Tabasco, la Secretaría de Bienestar detalla la ruta oficial de registro que deben seguir los interesados. A continuación, el listado de pasos requeridos:

Localizar la Oficina del Pueblo más cercana a tu domicilio

Reunir la documentación completa en original y copia

Acudir dentro del periodo de registro habilitado

Entregar los documentos en el módulo correspondiente

Esperar la validación del expediente por parte de la dependencia

Actualmente, el padrón de beneficiarios en Tabasco supera los 18 mil hombres incorporados a este esquema estatal. La meta de la administración es ampliar la cobertura del programa en próximos periodos de inscripción, aunque la fecha límite no se modifica para este ciclo.

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