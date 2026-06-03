Mi Beca para Empezar es uno de los programas sociales que se encarga de apoyar económicamente a las familias más necesitadas en la Ciudad de México (CDMX) y otros estados, esto con la entrega de 600 y 650 pesos mensuales por estudiante dentro del hogar y según el nivel escolar en el que se encuentre cada alumno.

De acuerdo con lo mencionado por las mismas autoridades capitalinas, este programa social puede entregar hasta 6 mil 500 pesos mensuales durante todo el ciclo escolar, por lo cual es vital realizar el registro para poder recibir los apoyos económicos durante el periodo 2026-2027.

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¿Cuál es la fecha límite para el registro a Mi Beca para Empezar 2026 en CDMX?

De acuerdo con el Fideicomiso Bienestar Educativo de la CDMX (Fibien), las niñas y niños de preescolar y primaria aún se pueden registrar en Mi Beca para Empezar para recibir mensualmente el apoyo económico que puede ser destinado para útiles, material educativo, alimentos y demás.

Se mencionó que estos alumnos tienen como fecha límite para el registro el día 30 de junio de este mismo 2026, además de que las familias y estudiantes comenzarán a recibir el apoyo de la beca desde el primer mes en el que se realizó el alta correspondiente.

Requisitos para el registro a Mi Beca para Empezar 2026

En caso de ser una de las personas interesadas en continuar con el registro para recibir Mi Beca para Empezar este 2026, es importante mencionar que los alumnos y padres de familia deben contar y presentar la siguiente información:

Identificación oficial vigente del padre de familia o tutor del alumno beneficiado

Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses de vigencia

Cuenta Llave CDMX del padre de familia o tutor

CURP del alumno beneficiado

Como bien se mencionó anteriormente, el registro sigue abierto únicamente para las y los alumnos de preescolar y primaria, los cuales podrán recibir entre 600 y 650 pesos mensuales según su grado de escolaridad.

¿Cómo hacer el registro para Mi Beca para Empezar 2026?

El registro para Mi Beca para Empezar 2026 lo primero que se debe hacer es ubicar el módulo de atención más cercano a tu domicilio, lo cual podrás corroborar en el siguiente enlace oficial de las autoridades capitalinas.

Tras ello, deberás seguir los pasos mostrados en la plataforma oficial del Gobierno de la CDMX, esto por medio del apartado Registro de Tutor que aparece en la misma página.

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