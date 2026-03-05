Bloqueo de NIP de la Tarjeta Bienestar, ¿cómo resolverlo paso a paso?

¿Bloqueaste el NIP de tu tarjeta y ahora no puedes recoger tu Pensión Bienestar? Si después de tantos intentos en el cajero el sistema ya no te permite ingresar por seguridad, no te preocupes y asegúrate de seguir los pasos correspondientes.

Cada bimestre, los beneficiarios reciben su Pensión Bienestar a través de sus tarjetas proporcionados por el programa y deben acudir a recogerlo a los Bancos del Bienestar, el cual cuanta con varias sucursales en cada alcaldía de la Ciudad de México y municipios del país.

¿Cómo se pudo bloquear el NIP de la Tarjeta del Bienestar?

Cada vez que los beneficiarios acuden por su dinero a los Bancos del Bienestar se les solicita un NIP de seguridad, ya que solo ellos pueden reclamar el apoyo económico. Sin embargo, en muchas ocasiones se puede olvidar o por accidente se marca otro número.

Los beneficiarios tienen al menos tres intentos, después de esto, el NIP se bloqueará, pues el sistema puede detectar que tal vez la tarjeta fue robada.

¿Cómo desbloquear la Tarjeta Bienestar?

Para desbloquear el NIP, los beneficiarios den hacer dos simples pasos, que son:

Acudir a la sucursal del Banco del Bienestar correspondiente o la más cercana

Solicitar el desbloqueo en ventanilla

1. Acude a tu sucursal más cercana del #BancoDelBienestar con tu tarjeta e identificación oficial

En la ventanilla se pedirá información al solicitante para comprobar que realmente sea el beneficiario. De lo contrario continuará bloqueada.