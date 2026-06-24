Licencia de conducir con 50% de descuento en Jalisco: los requisitos que pocos conductores conocen para obtenerla a mitad de precio

En Jalisco, ciertos conductores tienen la posibilidad de reducir el costo de la expedición de su licencia de conducir gracias a una condición marcada en la Ley de Ingresos 2026.

Y es que durante este año, se estableció que las personas adultas mayores de 65 años tienen un descuento del 50% sobre este trámite que les permite seguir conduciendo con total legalidad.

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¿Quién tiene el descuento?

De acuerdo con lo establecido por la Secretaría de Transporte (Setran), el descuento de 50% aplica para personas mayores de 65 años, además de conductores con alguna discapacidad. La rebaja, según la Setran, aplica tanto para la expedición como en el refrendo de licencia de conducir.

El descuento también puede solicitarse en duplicados o reposiciones, siempre que el trámite se realice dentro de los dos primeros años de vigencia de la licencia o permiso original.

En el portal de pago de licencias de Jalisco aparece la opción para aplicar el descuento al generar el formato. Por eso, antes de pagar, es importante revisar que el monto final ya venga con la reducción correspondiente.

¿Cuánto cuesta la licencia?

Para 2026, la Ley de Ingresos de Jalisco establece estos costos para licencia nueva con vigencia de cuatro años:

Automovilista: $913 pesos

$913 pesos Chofer: $1,030 pesos

$1,030 pesos Motociclista A1 y A2: $600 pesos

$600 pesos Motociclista A3: $1,000 pesos

$1,000 pesos Transporte público: $1,251 pesos

$1,251 pesos Permiso para menor por 6 meses: $557 pesos

$557 pesos Permiso para menor por 1 año: $1,143 pesos

En el caso del refrendo, los costos son:

Automovilista: $766 pesos

$766 pesos Chofer: $913 pesos

$913 pesos Motociclista A2: $500 pesos

$500 pesos Motociclista A3: $900 pesos

$900 pesos Transporte público: $1,143 pesos

Por lo que aplicando el descuento del 50%, los precios quedarían de esta manera:

Automovilista : $456.50 pesos

: $456.50 pesos Chofer : $515 pesos

: $515 pesos Motociclista A1 y A2 : $300 pesos

: $300 pesos Motociclista A3 : $500 pesos

: $500 pesos Transporte público: $625.50 pesos

En el caso del refrendo:

Automovilista : $383 pesos

: $383 pesos Chofer : $456.50 pesos

: $456.50 pesos Motociclista A2 : $250 pesos

: $250 pesos Motociclista A3 : $450 pesos

: $450 pesos Transporte público: $571.50 pesos

¿Qué documentos piden?

Para tramitar una licencia nueva de automovilista, chofer o motociclista en Jalisco, se deben presentar documentos básicos y acreditar las evaluaciones correspondientes.

De manera general, se solicita:

Identificación oficial vigente.

Comprobante de domicilio no mayor a 90 días.

CURP impreso o acta de nacimiento que lo contenga.

Tipo de sangre.

Aprobar el examen de conocimientos viales.

Aprobar el examen práctico de manejo.

En el caso de motociclistas, permisos para menores, transporte público, taxis y plataformas, también se pide constancia de curso vial. Para personas de 75 años o más, se solicita certificado de salud emitido por una dependencia oficial.

¿Qué pasa con el refrendo?

Para renovar la licencia, la persona debe presentar prácticamente los mismos documentos, además de la licencia anterior vencida o el certificado que acredite la existencia del documento.

Aunque el refrendo suele ser más directo que el trámite por primera vez, no debe pagarse sin revisar el formato. Si la persona es adulta mayor o tiene alguna discapacidad, debe pedir que se aplique el descuento antes de cubrir el monto.

¿Dónde hacer el trámite?

El trámite puede hacerse con o sin cita en los módulos de la Secretaría de Transporte de Jalisco, de acuerdo con la disponibilidad de cada sede. Para agendar, se debe ingresar a citas.jalisco.gob.mx/citas/secretaria-de-transporte y seleccionar si se trata de licencia nueva o refrendo.

En la Zona Metropolitana de Guadalajara, algunos módulos de referencia son:

Secretaría de Transporte: Circunvalación y Alcalde.

Circunvalación y Alcalde. Plaza Guadalajara: subterráneo entre 16 de Septiembre e Hidalgo.

subterráneo entre 16 de Septiembre e Hidalgo. CISZ Zapopan: Avenida Boulevard Panamericana 300, ventanilla 65.

Sin cita, la atención en módulos es de lunes a viernes de 8:30 a 18:00 horas. Para quienes viven fuera de la Zona Metropolitana, la lista completa de módulos en el interior del estado puede consultarse en setran.jalisco.gob.mx.

Además, el pago en línea se puede generar desde gobiernoenlinea1.jalisco.gob.mx/multiTramites/licencias. Antes de cerrar la operación, hay que revisar que el tipo de licencia, la vigencia y el descuento aparezcan correctamente en el formato.

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