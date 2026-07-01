El servicio de emergencia gratuito en carretera que puedes activar con este número si tu auto se queda varado

Si te quedas sin frenos, sufres una ponchadura o tu coche se apaga en plena ruta, marcar al 074 activa el servicio de asistencia mecánica y grúas que CAPUFE ofrece totalmente gratis en las carreteras de México para respaldar a los conductores ante situaciones de emergencia.

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¿Cómo marcar al número 074 si tu auto se queda varado en las autopistas federales?

Los conductores que enfrentan una falla mecánica o un accidente en la carretera pueden solicitar el apoyo de CAPUFE las 24 horas del día. El servicio opera sin costo alguno y se gestiona directamente desde cualquier teléfono celular. En caso de que el automovilista desconozca su ubicación exacta sobre el asfalto, el Centro de Atención envía un enlace de geolocalización por WhatsApp mediante el sistema Carbyne. Esta tecnología permite mapear las coordenadas kilómetro por kilómetro para que las unidades de rescate localicen el auto varado en un lapso menor a 20 minutos.

🚨 En caso de accidente en autopista, no pases de largo.

📱 Llama al 074 y repórtalo de inmediato.

Atención disponible las 24 horas, los 7 días de la semana.#EnCAPUFEEstamosParaServirte pic.twitter.com/jUZAx1w5mZ — CAPUFE (@CAPUFE) March 27, 2026

¿Qué tipo de asistencia mecánica y apoyo en carretera brinda el personal de CAPUFE?

La infraestructura de Caminos y Puentes Federales resuelve los imprevistos más comunes que detienen la marcha de los vehículos en las carreteras nacionales. El Centro Nacional de Control opera más de 2 mil cámaras de videovigilancia para monitorear el tránsito y despachar ayuda especializada ante cualquier emergencia.

Las brigadas ejecutan las siguientes maniobras de auxilio vial:

Paso de corriente: soluciona las descargas imprevistas en la batería del motor.

soluciona las descargas imprevistas en la batería del motor. Cambio de llantas: auxilia a los usuarios en caso de ponchadura de neumáticos.

auxilia a los usuarios en caso de ponchadura de neumáticos. Combustible: abastece de gasolina o agua para el radiador por sobrecalentamiento.

abastece de gasolina o agua para el radiador por sobrecalentamiento. Servicio de grúa: traslada el coche descompuesto hacia la caseta de peaje o zona segura más cercana.

Las ambulancias y el personal médico prehospitalario atienden siniestros graves donde se comprometa la integridad de los viajeros. La cobertura de las grúas excluye los traslados a talleres mecánicos particulares o domicilios privados.

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