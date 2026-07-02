Este es el límite exacto de infracciones para que CDMX te quite la licencia de conducir y te prohíba manejar por 3 años

Las multas de tránsito en la Ciudad de México tienen una consecuencia que muy pocos conductores conocen: cada boleta de sanción no solo implica un cobro económico, sino que activa un contador silencioso en tu historial como conductor. La Secretaría de Movilidad lleva ese registro con base en las boletas expedidas por Seguridad Ciudadana, y cuando tu nombre aparece en la boleta al momento de la infracción, los puntos corren a tu nombre.

El sistema funciona de forma acumulativa: cada infracción suma puntos según lo que establece el Reglamento de Tránsito, y esos puntos no desaparecen de inmediato. La vigencia de cada punto es de un año a partir de la fecha de expedición de la boleta, lo que significa que un conductor puede llegar al límite crítico sin haber cometido una sola infracción grave.

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¿Cuántos puntos acumula un conductor en CDMX antes de perder la licencia?

El Artículo 66 del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México establece con precisión el umbral: doce puntos de penalización acumulados provocan la cancelación automática de la licencia de conducir. No es una sanción discrecional ni un proceso largo: al llegar a ese número, la Secretaría de Movilidad procede con la extinción del documento.

La acumulación no exime al conductor del pago de las multas económicas. Esto significa que el chofer que llega a doce puntos enfrenta un doble castigo: pierde su licencia y sigue obligado a cubrir cada sanción monetaria pendiente. Si alguna boleta fue anulada por resolución judicial o administrativa, los puntos de esa infracción se descuentan del historial, pero el proceso de impugnación requiere presentar copia de la resolución ante la Secretaría.

El sistema de puntos opera con la información capturada al momento de la infracción: si el conductor no portó su licencia o no la presentó al agente de tránsito, esos puntos no se registran en su historial porque la boleta no lleva los datos del documento. El conteo solo avanza cuando la licencia está identificada en la boleta de sanción.

CDMX cancela licencias al llegar a 12 puntos y multa con $21,115.80 a quien maneje sin ella. (Getty Images)

¿Qué pasa en CDMX si manejas con la licencia cancelada por puntos?

La cancelación de la licencia de conducir no es el final del proceso. El Artículo 66 del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México establece que la reexpedición solo es posible después de tres años completos a partir de la fecha de extinción del documento. Durante ese periodo, la persona queda inhabilitada legalmente para conducir cualquier vehículo en la ciudad.

Quien conduzca con licencia cancelada enfrenta consecuencias inmediatas y costosas: la remisión del vehículo al depósito vehicular más una multa equivalente a 180 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente. Con el valor de la UMA 2026 en $117.31 pesos, esa sanción equivale a $21,115.80 pesos en efectivo, sin contar los gastos de corralón.

Si la licencia fue cancelada por penalización y el conductor quiere recuperarla, debe esperar los tres años completos y luego iniciar el trámite de reexpedición ante la Secretaría de Movilidad de la CDMX. No existe vía de acortamiento del plazo ni proceso de reinserción anticipada contemplado en el reglamento vigente..

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