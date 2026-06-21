Ni Querétaro ni Jalisco: este estado ya entrega licencia de conducir con chip inteligente y la puedes llevar en el celular con validez legal

En Nuevo León ya se puede tramitar la licencia de conducir con tecnología de chip inteligente. El documento almacena de forma digital datos del conductor (como información médica) que puede verificarse en campo mediante terminales electrónicas de lectura rápida.

Además, la aplicación móvil oficial del gobierno estatal permite portar una copia digital con el mismo valor jurídico que el documento físico, aceptada por los oficiales de tránsito durante las revisiones de rutina.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué requisitos se necesitan para tramitar o renovar la licencia de conducir en Nuevo León?

Las personas que busquen tramitar o renovar su licencia de conducir en Nuevo León deben completar una serie de requisitos para completar el trámite.

En el caso de los nuevos conductores, la documentación a presentar incluye:

Certificado de aprobación de tránsito municipal

Identificación oficial vigente (original)

CURP

Menores de 18 años: póliza de seguro de responsabilidad civil vigente

En cambio, los conductores que busquen renovar su licencia de conducir deben tener en cuenta que, en su caso:

Solo se capturan datos biométricos nuevos: huellas dactilares y firma autógrafa digitalizada

nuevos: huellas dactilares y firma autógrafa digitalizada El trámite se completa en 15 minutos en ventanillas especiales

en ventanillas especiales No se requieren exámenes teóricos ni pruebas de manejo

Un dato importante a tener en cuenta para agilizar la tarea es que el pre-registro puede realizarse en la plataforma web oficial del estado, donde se cargan el comprobante de domicilio y fotografías antes de la cita presencial. El sistema emite un código de barras para el pago de derechos, que puede liquidarse con tarjeta bancaria directamente en las terminales automáticas del instituto vehicular.

¿Dónde tramitar la licencia con chip inteligente en Nuevo León?

Las oficinas principales para tramitar la licencia con chip inteligente en Nuevo León operan en el Pabellón Ciudadano de la capital con horarios extendidos de atención. Asimismo, existen delegaciones autorizadas en los municipios de San Pedro, Guadalupe, San Nicolás y Apodaca.

El costo del trámite varía según la vigencia seleccionada por el conductor al momento de la solicitud.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.