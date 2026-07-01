El estado que ya entrega licencia de conducir con chip inteligente y la puedes llevar en el celular con validez legal

Un estado de la República da el paso que miles de conductores esperaban desde hace años: la licencia de conducir llega ahora con tecnología de identificación electrónica integrada en el documento físico y, además, cuenta con una versión digital de validez oficial que el conductor porta y presenta directamente desde su teléfono celular, sin necesidad de cargar el plástico.

El cambio aplica tanto para quienes tramiten su licencia por primera vez como para quienes ya tienen una vigente y necesiten pasar por el proceso de renovación en cualquier módulo habilitado de la entidad. Lo que antes era solo un documento físico con datos básicos, ahora integra huellas dactilares, firma digitalizada, información médica del conductor y posibles restricciones físicas que las autoridades pueden consultar en segundos.

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¿Cuál es el estado que ya tiene licencia de conducir con chip y versión digital?

Nuevo León es la entidad que oficializa la licencia de conducir con chip inteligente y habilita su versión digital con validez legal a través de la aplicación oficial del Gobierno estatal, lo que permite al conductor presentar el documento ante cualquier autoridad de tránsito directamente desde la pantalla de su celular.

El ICV gestiona el sistema completo y centraliza tanto el trámite físico como el registro digital desde sus módulos de control vehicular distribuidos en la zona metropolitana de Monterrey y los municipios del estado, con disponibilidad de citas en línea.

Los conductores ya no están obligados a portar únicamente el plástico, y quienes aún no descargaron la versión digital pueden hacerlo en cualquier momento a través de la app oficial sin necesidad de regresar al módulo. Para tramitar la licencia con chip por primera vez en Nuevo León, el conductor debe presentar los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente

CURP

Comprobante de domicilio

Comprobante de pago

El ICV de Nuevo León integra huellas, firma y datos médicos en el chip de la licencia de conducir. (Getty Images | ICV)

El ICV habilitó un sistema de prerregistro en línea donde el usuario carga documentos y fotografías antes de su cita presencial en el módulo que elija, lo que reduce de forma considerable los tiempos de espera en ventanilla y agiliza la captura de datos biométricos el día de la visita. Quienes solo necesiten renovar su licencia únicamente actualizan datos biométricos en un proceso que toma aproximadamente 15 minutos dentro del módulo, sin necesidad de llevar documentación adicional más allá de la identificación vigente.

¿Cuánto cuesta la licencia de conducir con chip en Nuevo León?

El costo de la licencia de conducir en Nuevo León depende de dos factores: si es primera vez o renovación, y la vigencia que elija el solicitante entre las opciones de 3 o 5 años que el ICV pone a disposición de todos los conductores registrados en la entidad. Los precios para quienes tramitan por primera vez son los siguientes:

3 años: 938 pesos

5 años: 1,408 pesos

Ambas modalidades incluyen el chip inteligente con datos biométricos completos y la posibilidad de activar la versión digital del documento en la aplicación oficial del Gobierno estatal, sin costo adicional ni trámite extra más allá del proceso en módulo. En el caso de renovación, las tarifas son las siguientes:

3 años: 905 pesos

5 años: 1,358 pesos

El trámite de renovación es el más rápido de los dos, ya que no requiere presentar toda la documentación inicial sino únicamente actualizar la información biométrica del titular en el módulo, con un tiempo estimado de 15 minutos para completar el proceso sin contratiempos. Quienes opten por la vigencia de 5 años reducen tanto la frecuencia del trámite como el gasto acumulado a largo plazo, aunque la decisión final depende de cada conductor según su situación y sus planes de movilidad.

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