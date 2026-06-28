Licencia de conducir en Querétaro: requisitos y costos para tramitar el duplicado

Cada año, miles de conductores en el estado enfrentan el mismo problema: extraviaron o les robaron su licencia de conducir y no saben cómo regularizarse. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Querétaro tiene un procedimiento específico para este caso, con documentos puntuales y un costo definido que no todos conocen.

El trámite requiere cita previa y una serie de documentos que varían según la situación del solicitante. Lo que muchos conductores ignoran es que ciertos perfiles califican para un descuento importante sobre el costo total, y que una identificación oficial vigente puede marcar la diferencia entre un trámite rápido o uno con un paso extra.

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¿Cuáles son los requisitos para el duplicado de licencia de conducir en Querétaro?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana establece cuatro documentos base para este trámite. Cada documento tiene condiciones específicas que el solicitante debe revisar antes de presentarse, para evitar rechazos en ventanilla.

Identificación oficial vigente con fotografía (INE/credencial para votar, pasaporte mexicano, credencial del INAPAM o cédula profesional física — las versiones electrónicas no son válidas). Las personas extranjeras presentan su forma migratoria temporal o definitiva.

Comprobante de domicilio con antigüedad máxima de tres meses, a nombre del interesado: recibo de agua, luz, teléfono fijo, gas natural, predial, estado de cuenta bancario, constancia de residencia, situación fiscal o contrato de renta con RFC.

Comprobante de pago impreso que valide la transacción.

Constancia de extravío de documentos expedida por la Fiscalía General del Estado — solo obligatoria si el solicitante no cuenta con ninguna identificación oficial vigente con foto.

El agendamiento de cita es paso previo e indispensable: sin ella, la Secretaría no atiende el trámite en ninguno de sus módulos.

Los conductores extranjeros siguen el mismo proceso, con la única diferencia del documento migratorio que sustituye a la identificación nacional. El resto de los requisitos aplica de forma idéntica para todos los solicitantes.

Cuatro documentos y una cita previa: así se tramita el duplicado de licencia en Querétaro. (SDI PRODUCTIONS/Getty Images)

¿Cuánto cuesta el duplicado de licencia en Querétaro?

El costo del duplicado de la licencia tipo A en Querétaro — la que corresponde a vehículos particulares con vigencia de cinco años — es de 566 pesos. Este monto aplica al trámite de reposición, distinto al costo de la licencia nueva, que asciende a mil 358 pesos.

La Secretaría mantiene activo un descuento del 50 por ciento sobre el costo total del trámite para solicitantes que pertenezcan a alguno de estos grupos:

Personas con credencial vigente del INAPAM.

Jubilados o pensionados con constancia o credencial que los acredite como tal.

Personas con discapacidad que presenten la tarjeta emitida por el DIF.

Para hacer válida la rebaja, el documento que acredita el beneficio debe presentarse junto con el resto de los requisitos al momento de la cita. Sin ese comprobante, el descuento no aplica, sin importar la situación del solicitante.

La licencia de conducir queretana tiene validez en todas las vialidades del país. Reúne los documentos con anticipación, agenda tu cita en los módulos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y verifica que tu comprobante de domicilio no supere los tres meses de antigüedad.

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