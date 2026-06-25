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A más de 3 horas de la capital, este municipio de Querétaro recibe una unidad móvil para el trámite de licencia de conducir por primera vez

Un municipio serrano de Querétaro recibe por primera vez una unidad móvil para tramitar la licencia de conducir: los ciudadanos de la región ya tienen fecha, horario y lista de documentos para no perder su lugar.

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3 minutos lectura
Escrito por: Gastón Amestoy

Los residentes de una zona alejada del estado de Querétaro tendrán acceso a un servicio que antes los obligaba a trasladarse hasta la capital. La unidad móvil de licencias llega a un municipio serrano con una agenda acotada, turnos limitados y requisitos específicos que conviene revisar antes de acudir. El trámite de licencia de conducir rara vez llega a localidades de difícil acceso, y esta jornada representa una oportunidad que no se repetirá pronto.

La disponibilidad es limitada: el servicio opera con un cupo máximo por día y en horario fijo. Solo los ciudadanos que lleguen con todos sus documentos en orden podrán completar el proceso; quienes falten con algún requisito perderán su turno sin excepción.

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¿Cuándo y dónde llega la unidad móvil de licencias de conducir en este municipio de Querétaro?

La jornada móvil opera los días jueves 25 y viernes 26 de junio en el municipio de Landa de Matamoros, con atención de 9:30 am a 2:30 pm en ambas fechas. La capacidad es de 80 turnos diarios, por lo que llegar temprano define si alcanzas o no el servicio ese día.

Landa de Matamoros se ubica en la Sierra Gorda queretana, a más de tres horas por carretera desde la capital del estado. El acceso a trámites vehiculares en esta región es escaso, y jornadas como esta buscan acortar la distancia entre la ciudadanía serrana y los servicios del gobierno estatal. La oportunidad es por tiempo y cupo limitado.

Para participar en la jornada debes acudir directamente al punto de atención con tu documentación completa. El trámite incluye cuatro exámenes obligatorios —médico, teórico, práctico y toxicológico— y para el práctico es indispensable presentarse con tu vehículo. Sin el auto presente, no hay examen práctico.

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La unidad móvil llega a Landa de Matamoros el 25 y 26 de junio, de 9:30 am a 2:30 pm.

Documentos, requisitos y costos de la licencia de conducir en Querétaro

Para tramitar tu licencia en la unidad móvil de Querétaro debes llevar en original los siguientes documentos:

  • Identificación oficial (INE, pasaporte, cédula profesional con fotografía o forma migratoria vigente)
  • Comprobante de domicilio no mayor a tres meses (recibo de luz, agua o teléfono)
  • Póliza de seguro de responsabilidad civil

Los menores de edad requieren carta responsiva firmada por padre, madre o tutor legal, además de los documentos anteriores. Sin ese documento, el trámite no procede.

Si eres persona jubilada, pensionada o con discapacidad, puedes solicitar un descuento al momento del trámite. Solo debes presentar la credencial oficial que acredite tu condición; el personal de la unidad móvil aplica la reducción directamente.

Estos son los costos vigentes por tipo de licencia de conducir en Querétaro:

  • Tipo A: $1,408
  • Tipo B: $1,408
  • Tipo C: $704
  • Tipo D: $1,056
  • Tipo PM: $1,642

Verifica que llevas todos los documentos antes de salir; la capacidad es de 80 turnos por día y no hay excepciones para quienes lleguen incompletos.

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