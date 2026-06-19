Confirmado por INAPAM 2026: Estos son todos los trámites que se pueden realizar desde casa

Aunque siguen existiendo trámites que “obligan” al usuario a acudir físicamente a realizar este tipo de procesos, los beneficiarios del INAPAM tienen opciones que pueden llevar a cabo desde casa y en total comodidad.

En 2026, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores permite realizar procesos como consultar descuentos, ubicar módulos, entre otros.

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¿Qué sí puedes hacer por internet?

De acuerdo con autoridades del INAPAM, a través de dirección gob.mx/inapam y gob.mx/bienestar, se pueden realizar procesos como:

revisar el Directorio de Beneficios 2026

consultar descuentos por entidad

buscar establecimientos participantes

ubicar módulos de atención

revisar requisitos para la credencial

confirmar información antes de acudir presencialmente

¿Qué descuentos se pueden consultar?

Una de las herramientas más útiles es el Directorio de Beneficios 2026 con credencial INAPAM. Ahí se pueden revisar descuentos disponibles en distintas partes del país, según los establecimientos, negocios o servicios que participan en el programa.

Las categorías disponibles incluyen:

alimentación

asesoría y servicios legales

educación, recreación y cultura

predial y agua

salud

transporte

vestido y hogar

¿La credencial INAPAM se tramita en línea?

Pese a que muchas personas siguen buscando cómo obtener la credencial del INAPAM en línea, lo cierto es que la afiliación sigue siendo un trámite personal y presencial, por lo que la persona adulta mayor debe acudir a un módulo autorizado para presentar sus documentos y completar el proceso.

Este punto es importante porque en redes sociales y páginas no oficiales suelen aparecer mensajes que prometen hacer el trámite en línea. Si un sitio pide dinero, documentos o datos personales para entregar la credencial por internet, lo mejor es desconfiar y revisar solo canales oficiales.

De acuerdo con información oficial, para tramitar la credencial se solicitan:

acta de nacimiento legible

identificación oficial vigente

CURP actualizado

comprobante de domicilio reciente

una fotografía tamaño infantil reciente

teléfono de contacto para casos de emergencia

Antes de presentarse, conviene revisar si el módulo solicita copia de los documentos o alguna indicación adicional. Esto ayuda a evitar una segunda vuelta, especialmente cuando la persona adulta mayor acude acompañada o se traslada desde otra zona.

¿Cómo ubicar un módulo INAPAM?

A través de los portales oficiales, las personas pueden revisar cuál les queda más cerca de su domicilio y planear mejor su visita. La atención en módulos de Bienestar suele manejarse en horario de 10:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.

Una vez que los datos se capturan en el sistema, la credencial se imprime y se entrega en el lugar, siempre que la documentación esté completa. También es importante recordar que la credencial INAPAM es gratuita.

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